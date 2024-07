Huawei Watch Fit 3: doppio regalo se lo acquisti sullo store ufficiale

L’indossabile Huawei Watch Fit 3, presentato all’inizio di maggio, è protagonista di una nuova promozione sullo store ufficiale della casa asiatica: gli utenti che scelgono di acquistarlo sul negozio online di Huawei riceveranno in omaggio gli auricolari FreeBuds SE 2 del valore di 49 euro e un cinturino aggiungendo il codice AHWFIT3I in carrello (il valore del cinturino è pari a 19 euro).

Il nuovo Watch Fit 3 di Huawei vanta un’ottima costruzione, una sensoristica affidabile e completa e un bel display. Inoltre, è dotato anche di microfono e altoparlante, così da poter essere usato anche per effettuare chiamate. Per tutte queste caratteristiche, è uno dei migliori indossabili per rapporto qualità-prezzo disponibili sul mercato oggi.

Huawei Watch Fit 3 in bundle con FreeBuds SE 2 e cinturino

Il nuovo Watch Fit 3 è costruito in lega di alluminio, per uno spessore di appena 9,9 mm e un peso netto di 26 grammi. Il design attuale lo avvicina molto all’Apple Watch.

Per quanto riguarda le funzionalità, lato hardware monta sensore ottico per la frequenza, giroscopio, accelerometro, magnetometro e GPS, a cui si aggiungono anche altoparlante e microfono. Lato software, invece, offre un’ampia scelta di sport da monitorare, con l’aggiunta perfino di un coach virtuale, tanto da poterlo facilmente accostare a uno sportwatch.

Un ulteriore punto di forza è la batteria: con le notifiche attive e circa un’ora di attività fisica per due o tre volte alla settimana, riesce ad avere un’autonomia di 7 giorni, un valore nettamente più alto rispetto alla concorrenza.

Approfittando dell’ultima offerta, se acquisti Huawei Watch Fit 3 sullo store ufficiale riceverai in regalo gli auricolari FreeBuds SE 2 e un cinturino. Puoi inoltre decidere se pagare in un’unica soluzione o in tre rate a interessi zero da 53 euro al mese.