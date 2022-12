HUAWEI WATCH 3 Pro, lo smartwatch gioiello con un prezzo DEVASTANTE (-50%)

Se vuoi mettere al polso uno smartwatch che sia completo ed elegante allora non hai da girare molto, non quando HUAWEI WATCH 3 Pro è sul mercato e ti regala un’esperienza lussuosa.

Con un ribasso del 50% di sconto, Amazon oggi te lo regala. Il prezzo si dimezza ed ecco che te lo porti a casa con soli 199€ potendolo pagare anche con finanziamento. Natale? Il regalo lo hai trovato.

Con spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia, non hai un minuto in più da perdere.

HUAWEI WATCH 3 Pro, lo smartwatch che fa sognare ad occhi aperti

Con il suo cinturino in cuoio è proprio un lusso che ti metti al polso. Sai, HUAWEI WATCH 3 Pro sembra un classico orologio e fa sempre la sua figura appena clicchi sul quadrante… la tecnologia invade i tuoi sensi.

Display AMOLED che personalizzi e ti fa leggere ogni dato in un’occhiata. Non hai problemi di visibilità e beh, la qualità si fa sentire sotto tutti i punti di vista.

Sotto la cassa dalla forma rotonda trovi sensori avanzati sia per lo sport che per la salute. Il monitoraggio della seconda avviene in modo avanzato tenendo sotto controllo il cuore così come il sonno e tanto altro ancora.

L’intero smartwatch è impermeabile quindi non avere paura di entrare in contatto con l’acqua, ci puoi persino nuotare insieme. Grazie alle 100 modalità di allenamento e alle 19 in modalità professionale, hai come un coach al polso.

Ma che altro dirti se non che la batteria è stupefacente con i suoi 14 giorni di autonomia e al fatto che puoi effettuare telefonate, rispondere ai messaggi senza necessità dello smartphone?

HUAWEI WATCH 3 Pro è uno spettacolo sotto tutti i punti di vista. Non te lo perdere ora con il 50% di sconto su Amazon, portalo a casa a soli 199€ con un click.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.