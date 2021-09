Huawei Watch 3: diventa tuo con 100€ DI SCONTO istantaneo

Huawei Watch 3 è un vero gioiellino. Pensare di averlo al polso è una grande bella idea e finalmente può diventare realtà: su Amazon è in promozione con ben 100 euro di sconto, quindi non solo lo ricevi gratuitamente e velocemente, ma lo fai tuo a soli 299,90€. Questo è un vero affare se consideri che puoi pagarlo finanche con finanziamento a Tasso Zero o con 5 rate mensili.

Non farti scappare questa occasione più unica che rara.

Uno smartwatch a cui non manca nulla: Huawei Watch 3

Con la sua estetica curata nei minimi particolari, Huawei Watch 3 è un dispositivo perfetto sia per te stesso che per una persona speciale se sei in cerca di un regalo perfetto. Questo gioiellino, infatti, non ti fa mancare proprio nulla all'appello per vivere un'esperienza tecnologica a 360°. Poi, disponibile con questo suo cinturino in colore cuoio, è veramente bello.

Come cassa ne presenta una di tipologia tonda. A prima vista ti potrebbe sembrare un più classico orologio da polso, ma già toccando il display ti accorgerai del contrario. Quest'ultimo è ampio, di elevata qualità e a colori e ti consente di leggere tutte le informazioni che vuoi a regola d'arte. Il sistema di navigazione è molto intuitivo e presto scoprirai che con il solo utilizzo di un dito potrai fare di tutto d i più!

Infatti integrati all'interno del watch non solo ci sono dei sensori dedicati allo sport, ma persino alcuni dedicati al monitoraggio del benessere. Infatti potrai fare affidamento su un cardiofrequenzimetro e molto altro ancora.

Dal punto di vista dell'attività sportiva, invece, non mancano all'appello il GPS integrato e la certificazione di impermeabilità.

Acquista subito questo Huawei Watch 3 su Amazon a soli 299,90€. Lo ordini e diventa tuo nel giro di due giorni con Prime. Lo paghi in un'unica soluzione, con finanziamento a Tasso Zero di Cofidis od optando per le 5 rate mensili offerte dallo stesso e-commerce.