Huawei vuole realizzare il rivale del Galaxy Z Flip

Secondo quanto riferito, lo smartphone pieghevole a conchiglia di Huawei è attualmente in lavorazione presso l'azienda. Stiamo parlando del rivale del Galaxy Z Flip3 di Samsung.

Huawei lavora sul suo primo flip phone

Huawei è una delle poche aziende a rilasciare smartphone pieghevoli. Finora, l'OEM ha rilasciato solo tre modelli. Tutti questi dispongono di un display pieghevole orizzontalmente che si apre permettendo al device stesso di diventare un tablet. Secondo un affidabile informatore cinese, la compagnia sta attualmente lavorando su un terminale con uno schermo fold che si apre sul fronte verticale. Questo tipo di telefono viene comunemente definito “device pieghevole a conchiglia“.

Secondo Digitial Chat Station, Huawei sta sviluppando uno flip-phone simile al Motorola Razr e al Galaxy Z Flip di Samsung. Il leaker afferma che il portatile si posizionerà nel mercato di fascia alta e aggiunge anche che sarà rivolto al pubblico femminile. Sfortunatamente, non sappiamo quando potrebbe venir rilasciato questo telefono. Soprattutto, non sappiamo in quali mercati arriverà. Sicuramente avrà HarmonyOS a bordo e potrebbe venir distribuito solo nel Paese interno.

Stando alle informazioni, il prossimo telefono a conchiglia con marchio Huawei competerà direttamente con la serie Galaxy Z Flip. Si dice che l'attuale generazione di Galaxy Z Flip3 sia il miglior foldable low-cost mai uscito ad oggi sul mercato. Quindi, il telefono Huawei dovrà fare molto di più se vuole attirare i clienti.

Al momento, ci sono solo due realtà che offrono device dal form factor a conchiglia: una di queste è Samsung della Corea del Sud e l'altra è Motorola di proprietà di Lenovo in Cina.

Huawei, entrando in questo segmento, sarà il secondo OEM cinese ad offrire un gadget di questo tipo. Tuttavia, c'è la possibilità che altre società asiatiche come Xiaomi, OPPO o Vivo battano il gigante delle telecomunicazioni in questo senso. Staremo a vedere.