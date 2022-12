Huawei: ecco quando vedremo i nuovi top di gamma dell'azienda

I nuovi flagship di casa Huawei potrebbero arrivare già a marzo 2023; secondo quanto si legge da un recente rapporto appena trapelato sul web, scopriamo che la line-up P60 e perfino la gamma premium Mate 60, verranno annunciate nel corso della prossima primavera.

Abbiamo a lungo letto report e indiscrezioni riguardanti le ammiraglie next-gen del colosso cinese di Pen Zhengfei. Adesso, scopriamo quale sarà la roadmap di lancio dei top di gamma del futuro. Ovviamente non è un dato certo, pertanto vi invitiamo a prendere il suddetto leak con “un pizzico di sale”.

Huawei: cosa sappiamo delle nuove ammiraglie?

Da un noto insider del settore scopriamo che il Mate 60 sarà un prodotto senza eguali nel settore, potentissimo e con un design all’avanguardia. Il processore sarà l’ottimo Snapdragon 8 Gen 2 da poco annunciato ma in versione “solo 4G”. Il P60 invece, diventerà il flagship killer della compagnia, con il SoC Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm sotto la scocca, anch’esso in chiave LTE.

Adesso però, nuove fonti vicine alla questione hanno riferito che la compagnia potrebbe rilasciare entrambi i flagship già nei primi mesi del prossimo anno; si ritiene che il debutto più probabile sia proprio per il mese di marzo 2023, come avveniva in passato. Certo, questo implicherà non vedere soluzioni con il processore Kirin di HiSilicon sotto la scocca. Non di meno, i due telefoni entreranno presto nella fase di produzione di massa. Ad oggi, i dettagli sono sconosciuti, ma vi invitiamo a restare connessi per i futuri aggiornamenti.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che se volete provare l’esperienza dei HSM con AppGallery al seguito, trovate il Huawei Nova 9 SE, il midrange più venduto del marchio, a soli 249,90€ con spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo. La consegna è immediata e si ha diritto a ben due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni. Fateci sapere come vi troverete.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.