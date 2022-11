Huawei svela un nuovo mediogamma low-cost: è il Nova Y61

Il nuovo Huawei Nova Y61 è appena stato lanciato in sordina nel mercato locale domestico (e non solo). È un mediogamma interessante che dispone di una fotocamera da 50 Megapixel, della ricarica rapida a 22,5W, skin EMUI 12 e molto altro ancora. Questo smartphone è l’erede del Nova Y60 che è arrivato in commercio lo scorso anno.

Purtroppo non ci sono informazioni su quanto costi e sulla sua disponibilità internazionale. Ne sapremo sicuramente di più nei giorni a venire. Ad ogni modo, le sue caratteristiche sono emerse online.

Se volete provare l’ecosistema del marchio cinese e volete il mediogamma più venduto in Italia, vi consigliamo Nova 9 SE a soli 319,99€ con spese di spedizione da Amazon.

Huawei Nova Y61: le sue caratteristiche

Questo device si presenta molto simile a tanti altri altri economici del marchio. Partiamo dal suo design: cornice piatta, modulo fotografico quadrato che sembra simile a quello di iPhone 12 Pro, lenti poco intriganti in realtà, ma c’è un sensore principale da ben 50 megapixel. Le altre due ottiche sono entrambe da 2 Mega. Anteriormente invece, troviamo uno snapper selfie da 32 Megapixel. La struttura e il telaio sembra essere fatto in plastica e misura 164,28 x 75,8 x 8,94 mm. Il peso è di 188 g e sarà disponibile in tre colorazioni: blue, green mint, black.

Lo schermo è un pannello da 6,52 pollici LCD con risoluzione HD+ e notch a goccia (molto 2019-style) e sotto la scocca troviamo un processore misterioso ma che ha otto core al seguito. Questo è coadiuvato da 6 GB di RAM e 64 GB di storage in Asia. Nel resto del mondo presenterà la RAM da 4 GB. È disponibile sia come Single SIM che come Dual SIM. Presente l’NFC per i pagamenti contactless. Non manca il WiFi a banda singola, il modem 4G, il Bluetooth 5.1, il GNSS, il jack audio da 3,5 mm e la USB Type-C.

Il software è la EMUI 12 con HSM ma in Cina potrebbe disporre di HarmonyOS; al momento sul sito questo non è specificato. La batteria è da 5000 mAh e la ricarica è solo via cavo ed è da 22,5W.

