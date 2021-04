Buon compleanno, Huawei Store! Il celeberrimo ecommerce del colosso cinese compie il suo primo anniversario dall’apertura. Per celebrarlo, potrai accedere a una serie di sconti, promozioni e regali.

Huawei compie un anno: festeggia con sconti e promo

Un concorso è la prima delle iniziative messe a punto dalla compagnia per festeggiare il suo primo anniversario. Per partecipare, basta iscriversi alla newsletter Huawei oppure commentare questo thread su Huawei Community.

Tra i premi in palio i 50 Huawei FreeBuds 4i e una tra le Anniversary Box, disponinbili anche all’acquisto e concepite in edizione limitata per l’anniversario: la prima è pensata per gli amanti della musica (con all’interno lo smartphone HUAWEI Nova 5T, lo smartwatch Huawei WatchFit e gli auricolari FreeBuds 3i) la seconda è dedicata agli amanti dello sport invece (contiene lo smartwatch Huawei WATCH GT2 42mm Sport Night Black, la bilancia smart Body Scale e gli auricolari HUAWEI FreeLace Pro 2).

Tutti i dettagli del concorso – e tutte le promozioni dedicate al primo anniversario del Huawei Store – sono disponibili a questo indirizzo.

A proposito dell’anniversario, Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia, ha commentato:

“Tra i valori che da sempre ci contraddistinguono c’è la customer centricity, una filosofia che riassume la volontà di fare scelte strategiche mantenendo le esigenze del consumatore come punto cardine e guida. E in un periodo in cui il ruolo della tecnologia è ancora più cruciale per rimanere connessi gli uni agli altri siamo lieti di celebrare un così importante traguardo con offerte esclusive per i clienti del nostro e-commerce.”

Smartphone