Huawei: stanno arrivando i flagship con SoC proprietario

Si dice che Huawei costruirà da zero i suoi chipset, senza l'ausilio di alcuna tecnologia statunitense e senza collaborazioni di alcun tipo.

Anche Huawei realizzerà i suoi chipset proprietari

Oggi Huawei ha fondato una nuova società di produzione di precisione con un capitale sociale di 600 milioni di yuan, vale a dire un investimento piuttosto grande. Dopo aver ricevuto questa notizia, alcune persone hanno affermato che l'OEM cinese produrrà i propri chipset.

Tuttavia, le informazioni rivelano che l'ambito di attività dell'azienda di Huawei include la produzione di dispositivi di comunicazione ottica, di gadget optoelettronici, componenti elettronici e altro ancora.

Il mese scorso, il CEO di CBG di Huawei, Yu Chengdong, ha affermato che l'azienda non cederà la sua attività di smartphone e “tornerà nel 2023“. Ciò suggerisce direttamente che ha alcuni nuovi piani in grado di risolvere il problema della carenza di componenti.

Successivamente, alcuni rapporti rivelano che il produttore di tecnologia cinese sta lavorando ad un proprio chipset, che sarà la soluzione permanente a questo problema.

Ma facciamo un passo indietro

Da maggio 2019, Huawei è stata inserita nell'elenco delle entità del governo degli Stati Uniti e ha dovuto affrontare molte sfide nella produzione di nuovi prodotti. Tra questi, il problema principale è la carenza di chip per telefoni cellulari che ha portato l'azienda a cadere dalla cima dei migliori produttori di smartphone.

Il governo degli Stati Uniti ha inserito l'OEM asiatico nella lista nera sotto false accuse e limita le compagnie americane a fornire i componenti principali. Da allora, Huawei sta facendo tutti gli sforzi per trovare e sviluppare alternative per superare il problema della catena di approvvigionamento.

Durante questo lasso di tempo, alcuni importanti fornitori di chipset e componenti hanno presentato domande di licenza al governo degli Stati Uniti per continuare l'attività con Huawei. Pensiamo a Qualcomm, anche se ha ottenuto la possibilità di commercializzare soltanto i prodotti 4G.

Conclusioni

Huawei sta lavorando al massimo per riportare in auge la catena di approvvigionamento al fine di riconquistare la posizione perduta nel mercato della telefonia mobile. Possiamo aspettare un po' per la risposta della società in merito; vi terremo aggiornati.