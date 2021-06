Huawei ha appena presentato un nuovo caricabatterie ad altissima potenza che ha una capacità di ricarica di ben 135 W ed è realizzato appositamente per i notebook. Il nuovo caricabatterie da 135 W è dotato di una porta USB di tipo C.

Huawei SuperCharge da 135W: cosa sappiamo?

Il prodotto, realizzato però anche per smartphone compatibili, si presenta con un design avente una forma quadrata con bordi piatti. Il caricabatterie di colore bianco ha un cavo integrato mentre il pin dell'adattatore ha una struttura rimovibile, così da essere cambiata e adattata a seconda della regione di riferimento.

Sebbene il caricabatterie abbia una struttura a perno diviso, non gode di un design pieghevole. Adesso l'accessorio supporta la trasmissione elevata fino a 6,75 A.

Questo nuovo caricabatterie Huawei 135W fa parte dell'ecosistema SuperCharge e ha il marchio inciso sul lato, insieme alle icone del notebook e del telefono cellulare che indicano il supporto per entrambi i tipi di dispositivi.

Attualmente, gli smartphone di punta di Huawei supportano due tipi di ricarica rapida: 11 V/6 A o 66 W e 10 V/4 A o 44 W. Il cavo integrato nel caricatore è realizzato in guaina in TPE ed è lungo 1,8 metri.

Questo stesso caricabatterie potrebbe anche essere lanciato con il marchio Honor, visto che è apparso sul portale per la certificazione 3C con numero di modello HN-200675CP0. Il prossimo caricabatterie da 135 W supporta diversi protocolli, tra cui PD, DCP, QC2.0, QC4, FCP, SCP, e via dicendo. Non sappiamo se arriverà mai in Europa, ma riteniamo che la società possa decidere di commercializzarlo globalmente nelle settimane a venire.

Nelle notizie correlate, sappiamo che l'OEM cinese ha realizzato una nuova divisione di ricerca e sviluppo dedicata alla creazione di componenti per automobili elettriche intelligenti. Inoltre, sembra che la società stia investendo nel campo della litografia al fine di superare i problemi occorsi in seguito alle sanzioni statunitensi. Restate connessi con noi per scoprire le ultime novità sul mondo tecnologico.

Huawei

Elettronica