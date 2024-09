HUAWEI sconta il MatePad Pro 12.2 PaperMatte: -10% e M-pencil in regalo (COUPON)

Huawei lancia un’eccezionale offerta per il suo tablet flagship, il HUAWEI MatePad Pro 12.2″ in versione PaperMatte, dedicato a professionisti e creativi che desiderano il massimo della tecnologia per il lavoro e la creazione. Il dispositivo, con 12 GB di RAM e 512 GB di storage, si presenta ora ad un prezzo scontato, passando da 999€ a 899€, con in regalo la penna M-Pencil di 3a generazione. Un’occasione da non perdere per chi cerca alte prestazioni e strumenti innovativi.

Per accedere all’offerta completa occorre procedere all’acquisto del dispositivo sul sito ufficiale e inserire il codice ABMDEM in fase di pagamento. Lo sconto del 10% si attiverà immediatamente.

Caratteristiche principali del HUAWEI MatePad Pro 12.2″

Il HUAWEI MatePad Pro 12.2″ offre un’esperienza d’uso senza precedenti grazie al suo Tandem OLED PaperMatte Display, che combina alta luminosità fino a 2000 nit, efficienza energetica migliorata del 33%, e tecnologia anti-riflesso su scala nanometrica per una visione ottimale in ogni condizione di luce. Certificato SGS Low Visual Fatigue 2.0 e TÜV Rheinland, il display assicura il massimo comfort visivo sia per il lavoro che per l’intrattenimento.

Con uno spessore di soli 5,5 mm e un peso di 508g, questo tablet è estremamente portatile, mentre il design elegante Golden Silk e la potente batteria da 10.100 mAh con ricarica rapida Huawei SuperCharge da 100W garantiscono produttività e stile. Per i creativi, la compatibilità con l’app GoPaint e il FangTian Painting Engine 2.0 rendono il MatePad Pro 12.2″ uno strumento indispensabile per la creazione digitale avanzata.

Si tratta di un tablet top di gamma adatto sia ai professioinisti, che hanno necessità di gestire documenti, email e editing di file particolarmente pesanti, sia per i creativi che cercano uno strumento versatile e in grado di simulare il disegno su carta. La penna di terza generazione e il nuovissimo schermo effetto carta, offrono un’esperienza d’uso estremamente simile alla carta.

L’Offerta Esclusiva: Come Ottenerla

Oggi puoi acquistare il HUAWEI MatePad Pro 12.2″ al prezzo scontato di 899€ (rispetto ai 999€ di listino), inserendo il codice promozionale ABMDEM in fase di acquisto, otterrai uno sconto del 10%! E non finisce qui, con l’acquisto riceverai in omaggio la penna M-Pencil di 3a generazione, ideale per chi desidera massima precisione nelle operazioni di scrittura e disegno. Inoltre, nella confezione di vendita del nuovo MatePad Pro 12.2 c’è anche la tastiera magnetica di ultima generazione con layout dei tasti italiano.