HUAWEI sconta il MateBook D16 2024: risparmi fino a 350 euro

HUAWEI MateBook D16 2024 va in forte sconto, la promozione di oggi porta con sé un risparmio fino a 350 euro sull’acquisto del laptop. Due modelli di questo versatile laptop sono ora disponibili a prezzi scontati:

Modello con processore Intel i5 di 13a generazione, 16GB di RAM e 1 TB di memoria SSD in offerta sul sito ufficiale a 649€

Modello con processore Intel i5 di 12a generazione, 8GB di RAM e 512 GB di memoria SSD in offerta sul sito ufficiale a 499€

Inoltre, per entrambi i modelli, è incluso in omaggio un mouse Bluetooth HUAWEI, rendendo questa offerta ancora più interessante.

Caratteristiche del HUAWEI MateBook D16 2024

Il HUAWEI MateBook D16 2024 è progettato con un design elegante e moderno, caratterizzato da una costruzione in metallo che conferisce al dispositivo un aspetto premium e una buona resistenza. Nonostante il display ampio da 16 pollici, il laptop rimane relativamente leggero (circa 1,7 kg) e sottile, facilitando il trasporto e l’uso quotidiano.

Il display offre una risoluzione di 1920 x 1200 pixel, con una luminosità massima di 300 nits e una copertura del 100% dello spazio colore sRGB, garantendo immagini nitide e colori vividi. Questa combinazione lo rende ideale per attività che richiedono una buona resa visiva, come la visione di contenuti multimediali o il lavoro con grafica e documenti.

Entrambi i modelli in promozione offrono prestazioni solide, ma con alcune differenze chiave:

Modello con Intel i5 di 13a generazione : dotato di 16GB di RAM e 1 TB di memoria SSD , questo laptop è perfetto per chi ha bisogno di elevate prestazioni multitasking e una grande capacità di archiviazione. Ideale per professionisti e utenti avanzati che lavorano con software pesanti o che gestiscono grandi quantità di dati.

: dotato di e , questo laptop è perfetto per chi ha bisogno di elevate prestazioni multitasking e una grande capacità di archiviazione. Ideale per professionisti e utenti avanzati che lavorano con software pesanti o che gestiscono grandi quantità di dati. Modello con Intel i5 di 12a generazione: equipaggiato con 8GB di RAM e 512 GB di memoria SSD, è una scelta eccellente per utenti che necessitano di un laptop affidabile per l’uso quotidiano, come la navigazione web, l’elaborazione di documenti e il consumo di contenuti multimediali.

Entrambi i modelli includono connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, garantendo connessioni rapide e stabili, e una batteria da 70 Wh che offre una buona autonomia.

Il modello con Intel i5 di 13a generazione è perfetto per chi cerca alte prestazioni e un ampio spazio di archiviazione, ideale per lavori creativi, programmazione o analisi di dati. Il modello con Intel i5 di 12a generazione è invece adatto a chi necessita di un laptop affidabile per attività quotidiane come l’uso di Office, la navigazione in internet e la visione di film e serie TV.

Grazie alla promozione attiva oggi, il MateBook D16 è disponibile sul sito ufficiale a partire da 499€, con mouse bluetooth in omaggio. Si tratta di un’occasione imperdibile per chi cerca un laptop dal rapporto qualità/prezzo eccellente.