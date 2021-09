Pochi giorni fa Huawei ha presentato il suo ultimo Router AX3Pro in Cina e oggi il prodotto viene ufficialmente messo in vendita: ecco quanto costa.

Huawei Router AX3 Pro: prezzo

Il nuovo dispositivo del brand cinese è dotato di un processore Qualcomm dual-core da 1GHz, che sostituisce il chip quad-core da 1,4GHz sviluppato da Huawei. Il router dispone di quattro antenne, ciascuna dotata di un chip di amplificazione indipendente; il chip da 2,4 GHz ha un parametro di amplificazione di 27 dB, mentre il parametro della banda da 5 GHz è di 23,5 dB.

Il router – che viene fornito con lo standard Wi-Fi 6 ed ha un numero in più di telecamere rispetto al vecchio modello – supporta la modulazione 1024QAM con larghezza di banda da 160 MHz, velocità 2,5 GHz 574 Mbps e velocità 5 GHz 2402 Mbps. Questo prodotto ha anche una funzione NFC che permette ad uno smartphone con sistema HarmonyOS o Android può connettersi automaticamente al Wi-Fi, senza inserire una password.

Ottimizzato grazie alla funzione di accelerazione del gioco (i dati del gioco da mobile vengono trasmessi automaticamente per primi, quando il router viene acceso) il AX3Pro include anche il supporto per la funzione di protezione Internet per bambini, a cui è possibile accedere utilizzando l'app Huawei Smart Life.

Venendo al prezzo, da oggi il dispositivo è disponibile in Cina (ma dovrebbe arrivare anche in Europa) al prezzo di 399 yuan, che al cambio si traduce in circa 52 euro.

Infine, ricordiamo che l'AX3Pro conta sul sistema di sicurezza di HarmonyOS, che supporta la funzione anti-brute-breaking della password Wi-Fi e di protezione della fotocamera.

