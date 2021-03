Fonti cinesi affermano che il gigante tecnologico Huawei sta lavorando alla sua prima automobile elettrica smart che avrà un prezzo di circa $ 45.000.

Huawei Car: costosa e super tecnologica

A quanto pare, questo prodotto potrebbe essere la prima vettura della compagnia cinese e pare che, probabilmente, sarà completamente elettrica. In precedenza, il colosso cinese aveva riferito che non avrebbe prodotto l’auto da sola. Quindi molto probabilmente sarà realizzata da un marchio partner specializzato nella costruzione di veicoli.

Parlando di auto EV in passato, Huawei ha dichiarato di puntare sulle moderne tecnologie; fra queste, non si può non menzionare la guida autonoma e i diversi componenti che verranno utilizzati nelle auto del futuro. In poche parole, la società, in precedenza, si posizionava come fornitore di soluzioni software e hardware per l’industria automobilistica.

La società ha anche recentemente annunciato che i suoi Huawei Mobile Services (HMS) saranno disponibili nelle berline Mercedes Benz Classe S vendute in Cina.

Ora, il futuro di Huawei nel mercato degli smartphone è incerto, poiché il marchio non sembra più essere in grado di produrre CPU all’avanguardia per i suoi dispositivi mobili. Inoltre, l’azienda ha recentemente venduto il suo sub-brand Honor nel tentativo di concentrare i suoi sforzi nel marchio principale.

Il colosso di Ren Zhengfei ha inoltre ampliato la propria attività per essere pronto ad un’eventuale uscita dal mercato della telefonia mobile. Negli ultimi mesi, il marchio ha presentato smart TV, wearable e accessori di terze parti.

Tuttavia, secondo un recente rapporto, l’azienda farà una mossa folle unendosi ad un segmento inaspettato: il settore dell’automotive, in particolare, nel segmento delle vetture elettriche.

Vale la pena ricordare che Xiaomi sta anche lavorando alla sua prima auto elettrica. Secondo una fonte cinese, la compagnia starebbe rapidamente investendo nel nuovo progetto al fine di far partire presto lo sviluppo della sua vettura next-gen all digital. Stando ai rumor emersi, il tutto dovrebbe iniziare fra un mese o due.

