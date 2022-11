Huawei Pocket S è realtà: è il clamshell più economico del mercato

Il nuovo Huawei Pocket S è finalmente ufficiale: si tratta di un dispositivo di fascia media con processore Snapdragon 778G di Qualcomm in versione 4G LTE, schermo a 120 Hz e non solo. Si tratta del secondo clamshell del marchio asiatico dopo il P50 Pocket dello scorso anno con Snapdragon 888 4G. A proposito, quest’ultimo lo trovate su Amazon a soli 739,00€. Oltre al dispositivo, il marchio asiatico ha anche annunciato lo smartwatch Watch GT Cyber.

Huawei Pocket S: le caratteristiche

Il foldable clamshell del marchio asiatico presenta uno schermo OLED pieghevole da 6,9 pollici con risoluzione di 2790 x 1188 pixel, supporto alla frequenza di aggiornamento a 120 hz e alla gamma dinamica di colori a 10 bit. Il fingerprint è sul frame laterale e il device presenta un collagamento multidimensionale con cerniera a goccia d’acqua.

Arriviamo ora al comparto fotografico: ci sono due fotocamere sul posteriore con sensore principale da 40 Mega e ultrawide da 13 Mpx. Lo snapper selfie è da 10,7 Mpx.

Il processore di bordo è lo Snapdragon 778G con 8 GB di RAM, 512 GB di memoria interna, sistema di dissipazione del calore in grafite, batteria da 4000 mAh con fast charge da 40W. Il software è HarmonyOS 3.0. I prezzi partono da 822 dollari per la versione da 128 GB e arriva in Obsidian Black, Frost Silver, Mint Green, Sakura Pink, Primrose Gold e Ice Crystal Blue. Speriamo che loo smartphone in questione possa giungere da noi molto presto, magari con prezzi bassi per conquistare il mercato di fascia media.

Intanto, come detto, lo street price del P50 Pocket, un top di gamma pieghevole uscito nel mese di dicembre 2021, si porta a casa a soli 739,00€, ovviamente su Amazon. Ha il SoC Snapdragon 888 in versione 4G e presenta un comparto fotografico di punta. Il dispositivo costa poco, ma offre molto. Approfittatene se ne volete uno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.