Huawei P50 Pocket S arriverà prima del previsto anche da noi?

L’azienda cinese di Ren Zhengfei sta distribuendo in anteprima il nuovo Huawei P50 Pocket S nel mercato locale interno; il dispositivo si può già preordinare prima del debutto ufficiale che dovrebbe avvenire il 2 novembre prossimo.

Di fatto, la compagnia ha fissato un evento di lancio per il suddetto clamshell per i primi giorni del prossimo mese. Il dispositivo è già disponibile per il preordine su vari siti di negozi e store cinesi ma nel resto del mondo dovrebbe arrivare fra poche settimane. Questo è l’erede del P50 Pocket uscito lo scorso anno, anche se dobbiamo specificare che si tratta di un mediogamma. L’altro device era invece un’ammiraglia premium su tutti i fronti.

Esteticamente richiamerà il vecchio telefono, ma il nuovo avrà un chip differente; mentre il primo aveva una soluzione di Qualcomm di fascia alta, il nuovo foldable dovrebbe arrivare con lo Snapdragon 778G in versione 4G, un processore che abbiamo avuto modo di conoscere in più occasioni e su diversi midrange asiatici.

Huawei P50 Pocket S: le caratteristiche

Veniamo ora alle presunte caratteristiche tecniche del dispositivo in questione; lo smartphone presenterà uno schermo OLED pieghevole avente refresh rate di 120 Hz; disporrà in Cina di HarmonyOS in versione 3.0 e godrà anche dell’innovativa tecnologia XMAGE di Huawei che abbiamo già visto sulla serie Mate 50.

Posteriormenet dovremo avere due cerchi, uno contenente i sensori fotografici e l’altro invece, il display. Verrà annunciato in diverse colorazioni: blu, rosa, giallo e verde, ma anche in nero e bianco. Ci saranno versioni da 256 o 512 GB di memoria interna, con 8 GB di RAM al seguito. I prezzi dovrebbero partire da 4999 yuan, ovvero 693 dollari, in Cina.

Non appena avremo maggiori informazioni ve lo comunicheremo. Se volete provare l’ecosistema Huawei con l’AppGallery vi consigliamo il Nova 9 SE a 299,90€ da Amazon.

