Huawei Pocket 3 sta arrivando: Samsung e Motorola sono avvisate

Huawei, a detta della stessa azienda, sta per lanciare uno “smartphone innovativo” e, molto probabilmente, si tratterà del Pocket 3.

Richard Yu, CEO di Huawei, ha infatti annunciato l’arrivo di un “prodotto inaspettato” durante la prossima settimana, senza però svelare ulteriori dettagli.

Tuttavia, fonti attendibili come Digital Chat Station su Weibo suggeriscono che si tratterà proprio di Huawei Pocket 3, il primo telefono a debuttare con il nuovo sistema operativo HarmonyOS Next, sviluppato da Huawei per sostituire Android dopo le restrizioni imposte dagli Stati Uniti.

Huawei Pocket 3: cosa sappiamo al momento

Dal punto di vista tecnico, Huawei Pocket 3 promette di distinguersi non solo per il software ma anche per un design unico nel suo genere, che potrebbe introdurre una nuova forma per i dispositivi pieghevoli. Secondo i leak, il telefono sarà dotato di uno schermo interno da 6,28 pollici con un aspect ratio di 3:2, affiancato da un display esterno da 3,48 pollici. Tra le specifiche figurano una fotocamera principale da 50 megapixel, la resistenza ad acqua e polvere ed anche un sensore laterale per le impronte. Queste caratteristiche, combinate con HarmonyOS Next, potrebbero rendere il Pocket 3 un’alternativa interessante ai modelli di Samsung e di Motorola.

HarmonyOS Next è fondamentale per Huawei, poiché elimina completamente la compatibilità con le app Android, spingendo gli utenti verso un ecosistema completamente autonomo. Questo cambiamento, unito a un design innovativo, potrebbe attirare l’attenzione degli utenti non solo in Cina ma anche in altri mercati internazionali, nonostante l’assenza di Huawei negli Stati Uniti.

Il predecessore, Pocket 2, aveva già sfidato competitor come il Galaxy Z Flip 6 e il Motorola Razr (2024) con un design simile, ma il Huawei Pocket 3 punta a superarli grazie a una forma inedita e a funzionalità all’avanguardia. Ovviamente, per avere informazioni più dettagliate su questo nuovo smartphone pieghevole di Huawei bisognerà attendere la presentazione ufficiale: solo allora scopriremo le sue reali potenzialità, anche in rapporto alla diretta concorrenza.