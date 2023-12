Huawei P70 sfiderà i TOP del mercato: sarà un cameraphone spaziale

Stando a quanto leggiamo, il prossimo top di gamma dell’OEM cinese un tempo numero uno al mondo, Huawei, potrebbe essere dotato di un sensore di imaging da un pollice. Nello specifico, si dice che presenterà l’innovativo Sony IMX989. A dirlo, ci ha pensato il noto insider Digital Chat Station che suggerisce che, al momento, la compagnia è indecisa fra due sensori; da un lato vi è quello di Sony, dall’altro c’è l’OmniVision OV50H.,

Huawei P70: cosa sappiamo del suo comparto fotografico?

Ovviamente la scelta di Huawei per il suo P70 sarà quasi sicuramente votata al Sony IMX989 che, ad oggi, è il sensore di immagine più grande mai usato su uno smartphone. È presente in ammiraglie come Find X6 Pro e presto lo vedremo altrove. La line-up P70 comprenderà tre modelli: quello standard, il Pro e l’Art. Molto probabilmente, sarà quest’ultimo ad essere dotato del sensore di Sony mentre Ming-Chi Kuo, l’analista di Apple e insider di settore, afferma che il modello intermedio presenterà un obiettivo ibrido vetro-plastica 1G6P. Ad ogni modo, questa rivoluzione potrebbe fornire una spinta essenziale alla società, divenendo così – nuovamente – rivale delle altre realtà ad oggi presenti in commercio e che investono ingenti somme di denaro sull’aspetto fotografico dei loro device.

Parliamo ora del sensore di immagine alternativo, l’OmniVision OV50H da ben 50 Megapixel con formato ottico di 1/1,3 pollici, dimensione in pixel di 1,2μm, leggermente inferiore rispetto a quella da 1,6μm del Sony IMX989 da 1″. Supporta la risoluzione a 30 fps, una modalità 12,5 MP a 120 fps e l’HDR a 60 fps. Nella gamma dinamica tira fuori il meglio di sé ed è, ad ogni modo, straordinario anche se non come quello rivale di Sony, decisamente più generoso visto che è da un pollice pieno. Tornando allo smartphone (o meglio, la line-up di device) di punta di Huawei: quando vedremo la serie P70? Si dice che arriverà nella prima metà del prossimo anno; restate connessi con noi per saperne di più.

