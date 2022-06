Huawei P50 Pocket: la versione più esclusiva che non potrai avere

Ci siamo: poche ore fa, il colosso cinese (un tempo leader del mercato) ha rilasciato un teaser per un futuro evento che terrà il prossimo 4 luglio. Nel corso di questa conferenza, Huawei toglierà i veli ad una nuova iterazione del suo flip phone più popolare di sempre, il P50 Pocket che è arrivato sul mercato pochi mesi fa.

Huawei P50 Pocket: cosa aspettarci?

La nuova versione dovrebbe avere un meraviglioso design di punta caratterizzato da una back cover in pelle, realizzata in colorazione grigio-viola. Per chi non lo sapesse, il P50 Pocket è un flagship in tutto e per tutto, che vanta un SoC Snapdragon 888 4G sotto la scocca, un pannello premium con refresh rate da 120 hz, un sistema fotografico incredibile e i servizi di casa Huawei. È un flip phone, quindi vorrà dire che si potrà utilizzare con una sola mano, si può richiudere così da metterlo ovunque (in una pochette, in una borsetta, in tasca, nel taschino della giacca e via dicendo). C’è la piega, si sente e si vede ma non è invasiva. Lo schermo, come detto, è flessibile e pieghevole da 6,9 pollici, supporta 1,07 miliardi di colori e ha 427 PPI. Ha la frequenza di campionamento al tocco pari a 300 Hz.

Molto carino anche lo schermo secondario che mostra le notifiche, ha molti temi personalizzabili e permette di vedere rapide informazioni al volo. Come detto, sotto la scocca c’è un potente processore Qualcomm Snapdragon in versione 4G.

Essendo un device di fascia alta, ha anche una fotocamera unica composta da tre sensori eccellenti: ci’è una camera da 40 Megapixel, una ultrawide da 13 Mpx e una terza da 32 Mpx. La batteria è da 4000 mAh, incredibile per un device di questa portata. Voi cosa ne pensate? Se volete il modello canonico (quello con back cover lucida con la trama “a foglie”) sappiate che su Amazon si trova a soli 930,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.