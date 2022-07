Huawei P50 Pocket arriva in due nuove meravigliose colorazioni

Huawei ha svelato oggi due nuove colorazioni per il suo flip phone più venduto, il P50 Pocket. Arrivano già da oggi sul mercato (asiatico in prima battuta) in due speciali tinte. Se ricordate, in origine è stato mostrato in Black, Diamond White e Premium Gold Edition. Ora la line-up è decisamente più interessante.

Huawei P50 Pocket: uno sguardo alle nuove colorazioni

Il costruttore cinese ha svelato la Elegant Azure Blue e la Cloud Brocade White; si potranno acquistare in Cina e c’è un vetro ad alta luminosità con giunture in pelle.

Stando a quanto dichiarato dal portale ITHome, il nuovo design è molto elegante. La versione da 256 GB parte da 8988 Yuan, vale a dire al cambio di circa 1350 $. La versione da 512 GB invece costerà 9988 Yuan, circa 1500 dollari.

Il dispositivo ha uno schermo OLED pieghevole da 6,9 poollici con aspect ratio di 21:9, refresh rate da 120 Hz, risoluzione 2790×1188 pixel. Sotto la scocca c’è un processore Snapdragon 888 4G, quindi senza il supporto alle reti 5G.

Arriva in due configurazioni:

8+256 GB UFS 3.1

12 GB di LPDDR5 con 512 GB UFS 3.1.

C’è il fingerprint posto sul frame laterale.

Non manca una batteria da 4000 mAh con fast charge rapida e sistema operativo HarmonyOS 2.0, ma da noi arriva con Android 12 AOSP e EMUI al seguito. Non ci sono i servizi Google ma quelli di Huawei. Il display esterno è perfetto per le notifiche, per un po’ di informazioni a colpo d’occhio e non solo.

Troviamo poi tre ottiche così ripartite: 40+12+32 Mpx. Anteriormente c’è una selfiecam da 10,7 Mpx. Speriamo che le nuove colorazioni arrivino anche in Europa. Intanto vi suggeriamo l’acquisto di un meraviglioso midrange Nova 9 a 299,99€ con spedizione gratuita e consegna celere in pochissime ore. È scontato del 40%, infatti il suo prezzo dovrebbe essere di 499,99€. Non male il risparmio per un mediogamma diverso dal solito con un software molto particolare; lo schermo è OLED e c’è la ricarica rapida da 66W.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.