Huawei P50 Pocket (2022) sta per arrivare e sfiderà il Motorola Razr (2022)

Si dice che il nuovo Huawei P50 Pocket (2022) verrà lanciato molto presto; verosimilmente, il debutto asiatico è previsto per la fine del mese, al momento solo in Cina. Non sappiamo se e quando approderà anche sul mercato europeo e internazionale, ma restate connessi per scoprirlo.

Intanto, dobbiamo segnalare che il nuovo pieghevole a conchiglia clamshell P50 Pocket del brand cinese è prossimo al debutto. Sarà un prodotto non del tutto nuovo, ma neanche troppo uguale al precedente. Sarà un giusto upgrade, in poche parole. Ma cosa sappiamo di questo dispositivo? Facciamo il punto della situazione.

Huawei P50 Pocket (2022): le caratteristiche

Stando alle informazioni rilasciate da un insider cinese, scopriamo che il nuovo modello P50 Pocket sarà lanciato a fine mese dall’azienda. Non sci sono molti dettagli in merito ma dai rapporti precedenti scopriamo che presenterà uno schermo interno da 6,9 pollici e non avrà stavolta alcuna copertura esterna. Sotto la scocca invece, troveremo lo Snapdragon 778G limitato alle sole reti 4G LTE.

Arriviamo ora al comparto fotografico; qui troveremo una configurazione a tripla lente sulla back cover. Ci sarà una main camera da 40 Megapixel, un’ultrawide da 13 Mpx e un obiettivo “iperspettrale” da 32 Mpx.

Verosimilmente avrà un nome che richiamerà, in tutto e per tutto, quello dello scorso anno. Tuttavia, dovrebbe disporre di un prezzo molto più basso di quello del 2021. L’azienda mira a scombussolare il mercato e a conquistare la posizione di Samsung che attualmente è leader del settore. Non di meno, sfiderà apertamente l’altro clamshell che debutterà a fine mese: il Razr (2022) di Motorola.

Il prezzo del pieghevole di Huawei dovrebbe essere più basso del 50% rispetto al predecessore; sì, avete letto bene. Si potrebbe partire da cica 4999 yuan che al cambio corrispondono a circa 695 dollari per la versione con 256 GB. Questo potrebbe far propendere molti utenti verso questo gadget al posto degli altri dispositivi cinesi/sudcoreani.

Se volete il top dello scorso anno però, segnaliamo che Huawei P50 Pocket si trova in sconto a 770,00€

