Huawei P50: la serie è stata rimossa dal commercio, perché?

Curiosamente, la line-up P50 di Huawei è stata tolta dal commercio in queste ore e in tutto il mondo per una serie di motivi sconosciuti. Cosa sta succedendo?

Secondo un recente report di Huawei Central, pare che la gamma P50 comprendente P50 base, Pro e P50E, abbia subito in passato una modifica sostanziale ma irrilevante. Il logo di Leica è stato rimosso dal modulo fotografico. In realtà la cooperazione è terminata da tempo, anche perché la compagnia tedesca ora ha giurato fedeltà commerciale a Xiaomi. Ora scopriamo che invece, l’azienda cinese ha rimosso i telefoni dagli scaffali di tutto il mondo. Per quale motivo? Cosa sta succedendo? Sappiate che volendo, potete ancora portarvi a casa il P50 Pocket a 983,59€ da Amazon. È il vero rivale del Flip3 di Samsung.

Huawei P50: perché è sparita dal commercio?

Il sito di Huawei Central ha appena comunicato che Huawei ha rimosso la gamma P50 dal suo listino prodotti. Se si va sui vari store del brand, appare la notifica “nessun risultato trovato”. L’azienda non ha svelato il motivo dietro questa mossa.

Potrebbe altresì essere dovuto alla presenza del marchio Leica sui moduli fotogrgici. Visto che la partnership è finita, la società potrebbe aver scelto di togliere i telefoni con la suddetta dicitura dal mercato.

Al momento, venivano tutti spediti con il logo del colosso tedesco, ma se la cooperazione è finita a febbraio, perché rimuovere soltanto adesso i device? Ad ogni modo, il modello Pro, quello che arrivò anche da noi in Italia, si è rivelato essere un buon cameraphone, grazie al suo sensore principale da 50 Megapixel con OIS, apertura f1.8 e non solo. Presente anche l’ottima camera ultrawide da 13 Mega f2.2, la lente black e white da 40 Mpx f1.6 e il tele da 64 Mpx con apertura f3.5.

