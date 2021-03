Sei in cerca di uno smartphone innovativo? Huawei P40 Pro è in offerta su Amazon a soli 610,00€. Il piccolo ribasso del 3%fa scendere il prezzo di listino di circa 20€ rendendo l’acquisto leggermente più conveniente. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Huawei P40 Pro: le specifiche tecniche di questo smartphone

Dal design elegante, intrigante e lineare, Huawei P40 Pro è uno smartphone che si fa notare. Nella sua colorazione nera appare sofisticato.

Il display Quad-Curve Overflow1 da 6.58″ rende l’esperienza visiva infinita grazie alla riduzione delle cornici ai minimi livelli. La risoluzione 1200×2640 pixel è garante d’immagini vivide, realistiche e dinamiche.

Il processore Kirin 990 5G abbinato agli 8 GB di RAM e ai 256 GB di memoria di archiviazione rendono il dispositivo scattante e capace di eseguire le funzioni senza rallentamenti.

Degno di nota è il comparto fotografico che vanta una quad camera con lente principale da 50 MP e tre ulteriori lenti da 40, 12 megapixel e 3D Depth Sensing Camera per scatti ultra grandangolari e teleobiettivo. Ammontano a 32 i megapixel della fotocamera frontale dedicata ai selfie.

La batteria da 4200 mAh garantisce un’autonomia giornaliera ed è abbinata alla Huawei Super Charge fino a 40 W. Supportata anche la Wireless Huawei Supercharge fino a 27 W.

Tra le features compaiono poi il sensore NFC, il sensore per impronte digitali al di sotto del display e il sensore di movimento.

Questo smartphone è Dual SIM e supporta la connettività 4G e 5G. La seconda può essere utilizzata sono sulla SIM primaria.

Puoi acquistare Huawei P40 Pro su Amazon a soli 610,00€ collegandoti a questo indirizzo. Acquistalo oggi e ricevilo entro 48 ore grazie alle spedizioni Prime. Consegne gratuite anche per chi effettua il primo acquisto. Il prodotto, infine, è Idoneo alla rateizzazione con il programma CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone