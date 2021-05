Sei in cerca di uno smartphone? Huawei P40 Lite è in promozione su Amazon ad appena 157,00€. Il piccolo ribasso del 10% corrisponde a uno sconto esclusivo di 17,00€ che rende l’acquisto più conveniente.

Huawei P40 Lite: le specifiche tecniche di questo smartphone

Semplice e lineare, Huawei P40 Lite appartiene alla fascia economica degli smartphone della società. Nella sua colorazione Midnight Black acquista un tocco di eleganza in più che non lo fa passare inosservato.

Dotato di un display LCD con ampiezza di 6,4 pollici, la visione dei contenuti è resa favorevole dalla risoluzione 2310×1080 pixel. I bordi sottili, inoltre, amplificano questa esperienza rendendola di qualità elevata.

Il processore implementato, in questo caso, è un Huawei Kirin 810 Octa Core che viene affiancato da ben 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. Queste caratteristiche lo rendono scattante e fluido. Inoltre la memoria è espandibile fino a 256 GB mediante MicroSD.

Nonostante sia uno smartphone di fascia entry level, presenta buone caratteristiche a livello fotografico. Il comparto posteriore è composto da una quadrupla fotocamera con lente principale da 48 megapixel. Le altre due lenti sono da 8 e 2 megapixel per scattare in ultra grandangolare, macro e Bokeh.

Ammontano a 16, invece, i megapixel della fotocamera per scattare selfie.

Degna di nota è anche la batteria che ha un valore tipico di 4200mAh e viene abbinata alla Huawei SuperCharge Max 40W.

Il dispositivo, infine, è Dual SIM e supporta la connettività 4G.

Questo dispositivo non presenta i servizi Google al suo interno.

