Huawei P30 Lite è in offerta su Amazon: se ne approfitti subito te lo porti a casa a soli 289,00€. Infatti il ribasso del 22% ti fa risparmiare circa una ottantina di euro e acquistare uno smartphone che ha i suoi pregi.

Le spedizioni sono operate in pochissimi giorni.

Uno smartphone che ha il suo perché: Huawei P30 Lite

Huawei P30 Lite è un dispositivo di medio gamma che piace a molti utenti. Disponibile in colorazione Peacock Blue ti offre un ottimo rapporto qualità prezzo e soprattutto ti permette di sbizzarrirti in diversi modi.

Ha un display da 6,15 pollici che è perfetto se vuoi avere tutto sott'occhio con cura ma allo stesso tempo non dover utilizzare lo smartphone con due mani. La risoluzione avanzata ti permette di goderti finanche i contenuti in streaming senza problematiche.

Hai a disposizione un processore firmato dallo stesso produttore con 128 GB di memoria che all'occorrenza espandi con MicroSD. In più con questo dispositivo puoi fare davvero ciò che vuoi: dalle applicazioni al gaming mobile senza esitazioni.

Per scattare fotografie hai a disposizione una tripla fotocamera con sensore principale da 48 megapixel che ti regala scatti professionali. Anche i selfie vengono a regola d'arte grazie alla lente frontale.

Non ci dimentichiamo della batteria che ti offre una giornata intera di autonomia e si ricarica con la modalità rapida.

Ps: questo modello ha i servizi Google al suo interno.

Acquista subito il tuo Huawei P30 Lite su Amazon a soli 289,00€. Lo ordini e lo ricevi in qualche giorno gratuitamente, sia se sei membro Prime che cliente standard. In più, se vuoi, lo paghi a rate a Tasso Zero con Cofidis.

