Hai necessità di acquistare un nuovo smartphone? Huawei P Smart 2021 è in offerta su Amazon a soli 189,90€. Il ribasso del 17% si traduce in uno sconto effettivo di 40,09€ che rende l’acquisto più vantaggioso.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Huawei P Smart 2021: le specifiche di questo smartphone

Il design semplice e lineare rende Huawei P Smart 2021 uno smartphone esteticamente apprezzabile. Grazie alla sua colorazione Blush Gold cattura gli sguardi non passando inosservato.

Il display FHD+ con ampiezza da 6.67 pollici rende l’esperienza visiva immersiva. L’ottimo rapporto schermo/corpo e i bordi sottili amplificano la visione dei contenuti in modo ottimizzato.

Il processore Huawei Kirin 710A viene abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per un utilizzo fluido e dinamico. La memoria, inoltre, è espandibile fino a 512 GB mediante MicroSD.

Spicca l’apparato fotografico che è composto da una quad camera posteriore con obiettivo principale da 48 megapixel. Le altre tre lenti hanno una risoluzione di 2 e 8 megapixel per scattare in modalità macro, di profondità e ultra grandangolare. Ammontano a 8, infine, i megapixel della fotocamera frontale.

Degna di nota è la batteria di 5000mAh che assicura un utilizzo più che giornaliero. La ricarica, inoltre, avviene mediante Huawei SuperCharge fino a 22,5 W per essere sempre sul pezzo.

Tra le altre features sono da citare il lettore d’impronte digitali, il GPS e l’entrata per il jack delle cuffie.

Lo smartphone è Dual SIM.

Puoi acquistare Huawei P Smart 2021 a soli 189,90€ su Amazon nella colorazione Blush Gold. Acquistalo oggi e ricevilo in circa 42 ore se sei abbonato Prime. In caso contrario la spedizione è gratuita per chi effettua il primo acquisto. Il device, in conclusione, può essere acquistato anche a rate mediante il programma CreditLine di Confidis.

