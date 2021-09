Huawei ha appena programmato un evento di lancio il 13 settembre; si ipotizza che in tale occasione, il colosso di Ren Zhengfei sveli i nuovi prodotti per la produttività in ufficio.

Huawei svelerà una stampante smart e non solo

L'OEM cinese ha programmato un evento di lancio nel suo paese d'origine, la Cina, previsto per il 13 settembre alle 19:30 (ora locale). L'evento, intitolato “Sbloccare la nuova produttività dell'ufficio!” accenna al debutto di nuovi gadget per l'ufficio.

La società non ha ancora rivelato quali device prevede di lanciare nel corso dell'evento della prossima settimana, ma se si deve credere alla recente fuga di notizie, il gigante della tecnologia con sede in Cina pare che voglia svelare una stampante smart di ultima generazione.

Un altro rapporto indica che Huawei lancerà un prodotto a grande schermo da 14 pollici durante il suo show online. Il report aggiunge che il dispositivo non sarà uno smartphone in senso tradizionale; avrà le funzioni di un telefono cellulare ma non si sa ancora come si chiamerà il prodotto.

Il display da 14 pollici è un po' più grande di quello di un normale tablet ma pare che sia legato ad un laptop. Tuttavia, sembra che il prossimo dispositivo non sia un PC portatile vero e proprio, in quanto dovrebbe disporre di tutte le classiche funzioni di uno telefono tradizionale. Per saperlo con certezza, dovremo aspettare ancora qualche giorno prima che si svolga l'evento di lancio ufficiale.

Per quanto riguarda la stampante, è emerso che questa, insieme alla funzionalità di stampa, verrà fornita anche con la possibilità di effettuare scansioni e copia dei fogli; in poche parole, si tratterà di un prodotto “AiO” (All in One). Supporterà anche la connettività Wi-Fi per la stampa wireless e potrà essere facilmente controllata da remoto tramite un'applicazione.

