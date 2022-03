Huawei Nova 9 SE: UFFICIALE, perfetto per gli amanti dei vlog

Huawei Nova 9 SE è finalmente ufficiale: dopo aver conosciuto la serie Nova 9 e dopo averlo visto in anteprima sul mercato cinese, l'azienda ha rilasciato anche sul mercato nostrano il suo nuovo midrange pensato ai giovani. Strizza l'occhio agli amanti dei vlogging grazie alla sua selfiecam di punta e al suo comparto fotografico eccezionale.

Vanta un rapporto qualità-prezzo eccezionale: la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage costa solo 349,90€.

In merito al lancio di questo dispositivo, Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia, ha affermato:

Con il lancio del nuovo Huawei Nova 9 SE vogliamo ancora una volta elevare le normali funzionalità dei dispositivi mobile per offrire agli utenti più giovani strumenti che stimolino la creatività coinvolgendoli sempre di più nelle opportunità che il mondo offre. Tutto ciò è possibile grazie ad un comparto fotografico dalle specifiche distintive, alla fluidità di interazione tra i dispositivi Huawei e soprattutto all’ampia offerta dei Huawei Mobile Services e di AppGallery con numerosi partner. Il nostro ecosistema di servizi e app è infatti in continuo aggiornamento per garantire l’utilizzo ottimale dei nostri dispositivi e semplificare la vita digitale dei nostri utenti.