Huawei ha sorpreso molti utenti quando ha dotato gli smartphone Nova 8 del SoC Kirin 985, chipset ampiamente utilizzato anche nella line-up del 2019. Siamo d’accordo che avere un nuovo telefono ma con un vecchio processore non sia proprio il massimo. Anche se potente, non è proprio ciò che ci si aspetta quando si acquista un nuovo prodotto. Tuttavia, Huawei sembra che non ci deluderà con il nuovo Nova 9: ci sarà processore nuovo di punta.

Huawei Nova 9: il chipset è nuovo e recente

Secondo la fonte, Nova 9 disporrà del Kirin 990E 5G. Questo SoC è utilizzato nell’ammiraglia economica Mate 40E, così come nel Mate 30E Pro 5G. Sebbene non sia necessario aspettarsi un notevole miglioramento delle prestazioni, la nuova CPU dovrebbe essere più veloce di circa il 20% nei test multi-thread di AnTuTu e Geekbench.

Il Kirin 990E si comporta meglio in termini di efficienza energetica, sebbene abbia la stessa piattaforma a 7 nanometri del Kirin 985. Non si sa nulla sulle caratteristiche del Nova 9 stesso, così come non si hanno dati sulla possibile data di annuncio dello smartphone o dell’intera line-up.

Vale la pena ricordare che all’inizio di questo mese, Huawei ha presentato ufficialmente il suo nuovo top di gamma low-cost, il Mate 40E che si unisce ai modelli Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro + e Mate 40 RS Porsche Design.

Il nuovo smartphone ha quasi le stesse caratteristiche della versione standard del Mate 40. La differenza principale risiede nella scelta del SoC. La variante entry-level infatti, dispone del Kirin 990E 5G al posto del Kirin 9000E a 5 nanometri.

Il terminale è disponibile con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria flash e viene venduto a circa 700 dollari. La controparte con storage da 256 GB invece, costa 780$. Il suddetto device è dotato di uno schermo da 6,5 ​​pollici con risoluzione di 2376 x 1080 pixel che supporta una frequenza di aggiornamento dell’immagine di 90 Hz e una frequenza di campionamento tattile di 240 Hz. Dispone di moduli Bluetooth 5.2, GSM, HSPA, LTE, 5G, WiFi 6+ e NFC. La fotocamera principale utilizza sensori di immagine con una risoluzione di 64, 16 e 8 megapixel; la fotocamera frontale è da 13 MP. La batteria da 4200 mAh supporta la ricarica da 40 watt.

