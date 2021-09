Huawei è pronta ad annunciare la serie di smartphone Nova 9 il 23 settembre in Cina. È probabile che l'azienda annunci due modelli facenti parte della gamma in questione. Ora, a pochi giorni di distanza dal debutto, sono apparse su Weibo delle immagini che ritraggono il modello standard dal vivo in tutta la sua bellezza.

Huawei Nova 9: le (presunte) caratteristiche

Gli scatti dal vivo ci mostrano solo il design posteriore del Nova 9. Uno sguardo più da vicino all'obiettivo posto all'interno del modulo fotografico rivela che il telefono sarà dotato di uno snapper principale da 50 megapixel. Il secondo anello della camera invece, ospiterà gli altri tre obiettivi e un flash LED. Le foto trapelate corrispondono alle immagini TENAA del telefono Huawei avente numero di modello RTE-AL00.

I rapporti hanno affermato che tale dispositivo debutterà con il moniker Nova 9. La sua certificazione 3C ha rivelato che si tratta di un telefono 4G LTE e che potrebbe essere spedito con un caricabatterie rapido da 66 W. D'altra parte, il device Huawei certificato 3C avente numero di modello NAM-AL00 dovrebbe debuttare come Nova 9 Pro. È probabile che questo terminale possa venir commercializzato con un caricatore da 100 W. Entrambi i modelli dovrebbero funzionare su HarmonyOS 2.1.

Secondo l'informatore che ha condiviso le immagini allegate in questo articolo, sappiamo che il display del Nova 9 presenterà un foro posizionato al centro del pannello. D'altra parte, il design del Nova 9 Pro sarà simile a quello dell'Honor 50 Pro. Quindi, probabilmente, sarà caratterizzato da un ritaglio a forma di pillola e da un modulo di forma ovale per la sua unità quad-camera. Dovrebbe arrivare in quattro colorazioni.

Fra le specifiche tecniche trapelate dell'iterazione vanilla citiamo lo schermo OLED da 6,57 pollici, la fotocamera frontale da 32 megapixel, la batteria da 4.300 mA e la versione 4G del chip Snapdragon 778G.

Il 9 Pro sarà invece dotato di un display OLED FHD+ da 6,72 pollici, doppia selfiecam da 32 megapixel, batteria da 4.000 mAh e chip Snapdragon 778G LTE.

Entrambi i modelli offriranno unità quad-camera con sensore principale da 50 megapixel (obiettivo RYYB), lente da ​​8 MPX (ultrawide), macro da 2 Mega e obiettivo per gli scatti con bokeh attivo da 2 MPX.

