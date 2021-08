La serie Huawei Nova 9 probabilmente debutterà a metà settembre nel mercato cinese. Non si hanno informazioni circa il lancio negli altri Paesi internazionali.

Huawei nova 9: cosa sappiamo finora?

Nel dicembre 2020, il colosso cinese ha presentato in Cina il Nova 8 5G e Nova 8 Pro 5G. Nuove informazioni condivise da un informatore cinese rivelano che la società si sta preparando a lanciare la serie Nova 9 entro metà settembre nel mercato interno. Ha anche condiviso alcune informazioni chiave sui device della gamma.

Secondo l'informatore, l'aspetto e i colori della serie Nova 9 5G saranno più belli di quelli della serie Honor 50. Tuttavia, il suo processore non sarà buono come quello adottato dall'ex sub brand. Ricordiamo che Honor 50/50 Pro son stati i primi terminali al mondo ad essere alimentati dal chipset Snapdragon 778G.

Al momento, non sono disponibili informazioni sul fatto che la serie Nova 9 sarà guidata da un chip MediaTek o Qualcomm. Si spera che i rapporti più recenti rivelino maggiori informazioni sulla formazione in arrivo.

Nelle notizie correlate, un nuovo telefono Huawei con numero di modello RTE-AL00 è stato recentemente certificato dall'autorità TENAA della Cina. La certificazione non ha rilasciato informazioni sulle specifiche.

L'RTE-AL00 ha il marchio Nova sul retro e il suo aspetto è molto simile allo smartphone Nova 8 Pro 4G/5G. Il display dell'RTE-AL00 presenta un ritaglio a forma di pillola, che indica che sarà dotato di un doppio sistema di fotocamera selfie. Il modulo della fotocamera posteriore ha due anelli, quello superiore ha l'obiettivo principale, mentre il secondo presenta tre camere e un flash LED. Sebbene sia un telefono 4G LTE, non ci sono parole sul suo nome commerciale finale. Quindi, resta da vedere se arriverà sul mercato come telefono della serie Nova… o no.

