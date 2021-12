Huawei Nova 9 si aggiorna: scopriamo le novità dell'update

Huawei Nova 9 si aggiorna con le patch di sicurezza di novembre. Il buon medio-gamma del colosso cinese rientra all'interno dei device aggiornati con le patch di sicurezza del mese scorso, il che è buon passo in avanti per un device uscito sul mercato poco tempo fa già con la EMUI 12. La build 12.0.1.198 (C432E2R1P2) da 487 MB è attualmente in rilascio nei mercati in cui il device è commercializzato, compreso quello italiano.

Ecco le patch di novembre per Huawei Nova 9

Oltre alle patch di sicurezza relative al mese di novembre, il changelog fa riferimento anche ad alcune migliorie relative alla fotocamera in determinati contesti di utilizzo; inoltre, anche se non ve ne è menzione, riteniamo che siano presenti anche ottimizzazioni del software e altri miglioramenti sotto il cofano.

Se avete a portata di mano lo smartphone potete controllare la disponibilità dell'update tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti del sistema > Controlla aggiornamenti > Scarica e installa.

Conviene acquistare Huawei Nova 9?

Lo smartphone di Huawei è un'ottima soluzione per chi è alla ricerca di un device di fascia media con un design curato sotto tutti i punti di vista. Il device, munito dei Huawei Mobile Services (HMS) e AppGallery, dispone della maggior parte delle applicazioni normalmente disponibili su Android; il nuovo l'aggiornamento dei Huawei Mobile Services, inoltre, introduce tante funzionalità molto interessanti.

Huawei Nova 9 è disponibile in offerta su Amazon con in regalo le cuffie Freebuds Pro.