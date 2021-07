Huawei dovrebbe lanciare lo smartphone Nova 8i nel corso del mese corrente. A poche settimane dal debutto ufficiale, il Nova 8i è apparso nel database della piattaforma di benchmark Geekbench rivelando così alcune delle sue specifiche chiave. Ad eccezione di alcuni telefoni più vecchi come il P8 Lite, Huawei Y6 (2018) e alcuni telefoni della serie Y forniti con i chip Snapdragon di Qualcomm, la maggior parte dei prodotti del marchio è sempre stata dotata dei chipset Kirin “home made”. Tuttavia, l'elenco Geekbench ha rivelato che il terminale sarà guidato da un SoC Snapdragon.

Huawei Nova 8i: a bordo lo Snapdragon 662

Le voci che circondano il Nova 8i hanno affermato che presenterà la CPU Qualcomm Snapdragon 662. Il telefono è apparso con il suo numero di modello NEN-L22 sulla piattaforma di benchmarking. L'elenco rivela che il chip octa-core dell'azienda americana che alimenta il telefono di Huawei ha quattro core CPU che funzionano a 1,80 GHz e quattro core CPU che ticchettano a 2,02 GHz.

L'elenco Geekbench indica inoltre che il device disporrà di 8 GB di RAM. Il sistema operativo Android 10 sarà presente sotto la scocca del device, sovrapposto a una skin EMUI. Il portatile ha ottenuto 307 punti nel test single-core di Geekbench, mentre ha registrato 1290 punti nel test multi-core.

Huawei Nova 8i ospiterà un pannello LCD IPS da 6,67 pollici con un design a perforazione. Supporterà la risoluzione Full HD+, ma non è chiaro se offrirà una frequenza di aggiornamento più elevata. Non ci sono informazioni sulla camera anteriore del dispositivo, ma la sua back cover indica che avrà un alloggiamento per la fotocamera circolare con un sistema di quattro lenti così ripartite: 64 megapixel + 8 megapixel + 2 megapixel + 2 megapixel.

Il dispositivo potrebbe essere dotato di una batteria da 4.300 mAh che supporta la ricarica rapida da 65 W. Per sicurezza, sfoggerà uno scanner di impronte digitali montato sul frame laterale. Dovrebbe arrivare in tre colorazioni: Moonlight Silver, Starry Black e Interstellar Blue.

