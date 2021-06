Le specifiche di Huawei Nova 8i sono appena emerse online a poche settimane dal lancio ufficiale. La serie di smartphone midrange di Huawei include diversi telefoni in listino come il Nova 8 SE (varianti CPU Dimensity 800U e Dimensity 700), Nova 8 5G, Nova 8 Pro 5G e Nova 8 Pro 4G.

Huawei Nova 8i: cosa sappiamo?

Le nuove informazioni condivise da Playfuldroid rivelano che la società si sta ora preparando per lanciare il telefono Nova 8i nei mercati del sud-est asiatico. La pubblicazione afferma che l'arrivo del dispositivo è stato confermato tramite un briefing sul prodotto. Ecco cosa aspettarsi dal suddetto terminale.

Il Nova 8i sfoggia un pannello LCD perforato da 6,67 pollici che offre una risoluzione Full HD +, gamma di colori DCI-P3 e pare che avrà un impressionante rapporto schermo-corpo del 94,7%. Non sono disponibili informazioni sulla fotocamera anteriore del dispositivo.

La back cover del telefono presenterà un modulo fotocamera circolare come quello del Huawei Mate 30 Pro. Comprenderà una main camera da 64 megapixel con apertura f/1.9, un obiettivo ultrawide da 8 megapixel con un FOV di 120 gradi, una macro da 2 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel.

Il dispositivo di fascia media sarà alimentato dal chipset Snapdragon 662 di Qualcomm e da una batteria da 4.300 mAh che supporterà Huawei SuperCharge da 66 W. La società afferma che il telefono può essere completamente ricaricato da zero in soli 38 minuti.

Nova 8i verrà fornito con EMUI 11 basata sul sistema operativo Android 10. Huawei introdurrà HarmonyOS su questo dispositivo soltanto in seguito. Sarà disponibile in tre colori come Moonlight Silver, Starry Black e Interstellar Blue.

Non sappiamo nulla in merito all'eventuale distribuzione del device nei mercati internazionali; vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Huawei

Smartphone