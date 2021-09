Huawei Nova 8i, ultimo smartphone della gamma Nova, è stato presentato oggi dal produttore cinese e può contare su una scheda tecnica di tutto rispetto. Degni di nota soprattutto l'ampio display e la quadrupla fotocamera posteriore con intelligenza artificiale. Scopriamo più nel dettaglio le principali caratteristiche del dispositivo.

Diamo il benvenuto a Huawei Nova 8i

Il telefono si affida ad uno schermo borderless con diagonale da 6,67 pollici ed una risoluzione pari a 1080 x 2376 pixel (FHD+). La gamma di colori DCI-P3 garantisce immagini dettagliate e sfumature cromatiche estremamente realistiche. La quasi totale assenza di bordi determina un rapporto schermo-superficie del 94,7%. Particolarmente utile la funzione Eye Comfort, per effetto di cui saranno filtrate le emissioni dannose di luce blu. La frequenza di aggiornamento a 180Hz assicura poi la massima reattività soprattutto in ambito gaming.

Particolare attenzione meritera la fotocamera quadrupla posta sul retro di Huawei Nova 8i, che fa leva su un sensore principale da 64MP. L'utente potrà contare anche su un obiettivo ultra-wide da 120 pollici e la macro-camera che permetterà di ottenere scatti ravvicinati con una distanza di appena 4 cm dal soggetto della foto. Nessun problema anche per quanto riguarda gli scatti notturni, grazie alla presenza del Super Night Shot 2.0.

Il terminale prende vita grazie alla EMUI 11, l'interfaccia grafica personalizzata del produttore. All'interno troviamo poi uno spazio di archiviazione da 128GB ed 8GB di RAM. La batteria con capacità di 4300 mAh, grazie alla Supercharge da 66W, potrà essere ricaricata in tempi estremamente rapidi: circa il 68% in soli 20 minuti, carica completa in 38 minuti.

Huawei Nova 8i è disponibile da oggi nelle colorazioni Moonlight Silver e Starry Black ad un prezzo di 349,00 euro. Fino al 4 ottobre, acquistando il dispositivo avrai in regalo anche le Huawei FreeBuds 4i.

