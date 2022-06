Huawei Nova 10 Pro: ecco come sarà (FOTO)

Il design del nuovo Huawei Nova 10 Pro, il futuro midrange dell’OEM cinese un tempo numero uno al mondo, è appena trapelato sul web. Dalle immagini emerse, notiamo che il dispositivo avrà un pannello curvo e sarà super sottile (solo 8,1 mm). Dalle foto poi, notiamo un modulo fotografico composto da tre sensori all’interno di una pillola. Il gadget arriverà in due colorazioni molto eleganti: una nera e una argentata. Non di meno, dai rumor scopriamo anche quali saranno le specifiche tecniche del dispositivo.

Huawei Nova 10 Pro: sarà davvero così?

Le immagini sono state pubblicate dal portale indiano di 91mobiles grazie all’aiuto dell’insider del web OnLeaks, alias Steve Hemmerstoffer. Unitamente alle immagini e ai render in alta risoluzione, il tipster ha anche suggerito quali saranno le caratteristiche del device.

Dallw immagini notiamo il pannello curvo con una pillola che sembra contenere ben due sensori fotografici. È posta in alto a sinistra ed è di piccole dimensioni. Lo schermo dovrebbe essere di 6,7 pollici con bordi curvi.

La back cover del dispositivo ci appare molto elegante, minimale e alla moda. Notiamo un modulo fotografico davvero unico, contenente le lenti disposte verticalmente.

Curiosamente, la parte principale di questo elemento vediamo che è “ricalcata” da un anello che dona al device un look di punta. Come quanto detto all’inizio, sarà commercializzato in due colorazioni: una argentata e una nera. Solo quella silver però, avrà l’anello dorato intorno agli obiettivi.

Il logo Huawei infine, sembra essere posto in basso sul pannello posteriore; il bilanciere del volume e il pulsante di accensione invece, sono sul frame destro.

La griglia dello speaker con vano SIM e porta USB C è posta sul bordo inferiore. C’è un fingerprint in display e il telefono misura 164,3 x 73,6 x 8,1 mm.

Non sappiamo nulla di questo device oltre a ciò; probabilmente, il debutto dello stesso dovrebbe avvenire a luglio. Intanto, se cercate un midrange del marchio cinese, vi consigliamo il Huawei Nova 9 a 299,90€.

