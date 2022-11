Huawei: non vedremo più pieghevoli con processore Kirin e ottiche Leica

In queste ore scopriamo che il foldable di Huawei con ottiche Leica e processore HiSilicon Kirin è andato fuori produzione. Di fatto, sembra che la compagnia non riesca più a gestire la produzione di telefoni in casa; il Mate X2 è oramai fuori dal listino della compagnia e ha rimosso sia la variante LTE che quella 5G. Tuttavia scopriamo che l’OEM asiatico non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito.

Andiamo con ordine: il Mate X2, per chi non lo sapesse, è il primo pieghevole della compagnia a presentare un’estetica simil-Fold; è stato annunciato nel mese di febbraio 2021 ed è l’unico del gruppo con modem 5G e processore HiSilicon Kirin. Non di meno, disponeva di sensori cosviluppati da Leica.

Huawei Mate X2 fuori produzione

È sempre brutto assistere alla dipartita di uno smartphone; non sappiamo se la compagnia realizzerà un rebrand o se lo porterà in auge nuovamente fra un po’ di tempo, ma per il momento non ci sono novità all’orizzonte.

Giusto per chi non lo sapesse, al momento del debutto, il Mate X2 era il più sottile del settore; ora abbiamo visto che il Mix Fold2 di Xiaomi detiene questo primato ed è un telefono ricco di funzionalità incredibili. Il Vivo X Fold così come il Fold+ sono fra i migliori della categoria. C’era un grande schermo pieghevole verso l’interno che si apriva in modo orizzontale e aveva una dimensione di 8 pollici. Il refresh rate era da 90 hz e quello esterno era da 6,45 pollici. Sotto la scocca trovavamo il Kirin 9000 di HiSilicon e il modem 5G per la connettività next-gen.

C’erano le ottiche di Leica su tutte le varianti; in prima istanza trovavamo uno snapper principale da 50 Mpx con OIS, un’ultrawide da 16 mega con autofocus, un tele 3X con OIS e una lente periscopica da 8 Mpx con OIS. La selfiecam posteriore era da 16 Mega. Ottima anche la batteria da 4500 mAh con ricarica da 55W. Non sappiamo se vedremo un nuovo modello, per ora vi consigliamo il Nova 9 SE a soli 249,90€ in occasione del Black Friday su Amazon.

