Parte il Huawei Next Design Awards 2021, esclusivo evento dedicato ad artisti professionisti e non, che si sfideranno per creare elementi di grafica in diverse categorie.

Tutti possono partecipare con le loro creazioni e vincere premi per un totale di 200.000$. Ti senti ispirato? Ecco come funziona l'evento!

Huawei Next Design Awards 2021 in dettaglio

Cos'è effettivamente il Next Design Awards di Huawei? Si tratta di un contest di elevata portata, che ti permetterà di mettere alla prova lo spirito artistico che è in te. Lo farai cavalcando il futuro, considerando che si tratta di creazioni digitali, pensate per essere presenti principalmente all'interno dell'applicazione Huawei Themes, il celebre store di elementi grafici per i device del colosso cinese. Solo nel 2020, il concorso ha contato più di 41.000 iscrizioni in 90 paesi e regioni e oltre 100 designer sono stati pluripremiati e anche certificati da HUAWEI Themes.

Il tema del 2021 è semplice, ma incredibilmente efficace: “let your inspiration flow”, ovvero “lascia che la tua ispirazione fluisca“. Quest'anno – inoltre – il contest è ancora più prestigioso perché concepito insieme ad organizzazioni cinesi di spessore come la Shenzhen Illustration Association (SIA), la China Horologe Association e la Gaoding Design e Originoo. Non solo, quest'anno ci sono anche due enti italiani d'eccezione come partner:

La Scuola del Fumetto di Milano : fondata da Giuseppe Calzolari nel 1979, ha come obiettivo formare i migliori professionisti del settore e diffondere la cultura del Disegno, del Fumetto, della Scrittura e dell’Illustrazione, in ogni campo delle Arti Visive e Narrative. Parteciperanno al contest gli studenti di tutte le tre sedi italiane (Milano, Palermo e Verona);

: fondata da Giuseppe Calzolari nel 1979, ha come obiettivo formare i migliori professionisti del settore e diffondere la cultura del Disegno, del Fumetto, della Scrittura e dell’Illustrazione, in ogni campo delle Arti Visive e Narrative. Parteciperanno al contest gli studenti di tutte le tre sedi italiane (Milano, Palermo e Verona); La Ars Art Space: l’organizzazione ha come obiettivo quello di promuovere l’interesse e la conoscenza della cultura come bene comune per creare progetti espositivi che possano promuovere, la cultura e i giovani artisti emergenti italiani e stranieri.

Come anticipato poche righe più su, il concorso è dedicato principalmente agli elementi di Huawei Themes. Chi conosce l'ecosistema software dei Huawei Mobile Services, sa bene quanto preziosa sia quest'applicazione per personalizzare al meglio i propri smartphone.

Si tratta di uno store avanzato, dove reperire gli elementi grafici più belli come temi per lo smartphone, watch face per smartwatch e sfondi. Un contenitore ricchissimo, in continua espansione e mai monotono. Insomma, il luogo perfetto in cui lasciare che la propria ispirazione prenda il sopravvento e si riesca a creare qualcosa di meraviglioso.

Curioso di sapere di più su questo evento e prenderne parte? Ecco cosa ti serve conoscere

Huawei Next Design Awards 2021: come partecipare

Chi può accedere? Il Next Design Awards 2021, è aperto tanto a professionisti quanto ad amatori.

Cosa è necessario fare? Scegli una categoria, fra quelle del contest, e realizzi la tua opera. Devi decidere fra:

temi per smartphone (che include anche la realizzazione di specifiche icone, design dello sfondo della Home e anche della schermata del blocca schermo); temi per schermi pieghevoli (con elementi identici a quelli per smartphone standard) quadranti per smartwatch e smart band: non banali sfondi, ma veri tocchi di design per i wearable del colosso cinese; sfondi: una categoria parecchio ampia, dove poter dare sfogo alla fantasia; città in fiore: design che potrebbero “uscire” da Huawei Themes e finire – ad esempio – su cover e accessori; original IP: sei pronto a creare dei magnifici personaggi di fantasia, irresistibili e in grado di far innamorare chiunque? “Enjoy the moment”: questa è forse la più particolare delle categorie, che nasce dalla collaborazione fra il colosso cinese e Pizza Hut; ti senti in grado di creare dei packaging unici per cibo e bevande? I design che vinceranno potrebbero diventare realtà ed essere usati proprio nei ristoranti della compagnia.

Cosa si può vincere? Un totale di 200.000$ in premi, come anticipato, suddiviso in varie fasce. I principali sono:

un unico Grand Prize: 10.000$ in contanti, 10.000$ in sovvenzioni; 1 Huawei Mate 40 e uno smartwatch del colosso cinese di ultima generazione;

6 premi “Stars of Tomorrow” da 1000$ in contanti l'uno;

6 premi “International Artists” da 1000$ in contanti l'uno;

6 premi “Amazing Animators” da 1000$ in contanti l'uno.

Naturalmente, questi sono i premi generali, ma ce ne sono per ogni categoria di partecipazione al Huawei Next Design Awards 2021. Puoi consultarli in dettaglio nel prospetto sottostante. Inoltre, non c'è solo denaro: aggiudicarsi un posto vincente in questo contest è un prestigio non trascurabile per un designer. Infatti, si diventa designer certificati HUAWEI Themes, e c'è dunque la possibilità di pubblicare opere su HUAWEI Themes.

Come partecipare al Huawei Next Design Awards 2021? Devi semplicemente collegarti al portale dedicato all'evento e iscriverti. Sul sito ufficiale, oltre al modulo per partecipare, troverai anche i dettagli di ogni categoria. Ci sono infatti tutte le linee guida da rispettare per realizzare la tua opera.

Entro quando? Il concorso è già a aperto e puoi inviare i tuoi lavori entro il 31 luglio (entro il 20 giugno per la categoria “Città in fiore”). I risultati saranno comunicati dal primo settembre in poi, dopo che la giuria – composta da 10 professionisti di livello – avrà esaminato i lavori.

Proprio la giuria, composta da esponenti di spicco dell'arte e del design, sottolinea il prestigio del contest. Fra i giudici ci sono: Song Xiewei — Preside della School of Design presso la Central Academy of Fine Arts; Klaus Hesse — co-fondatore di Hesse Design; Takashi Akiyama — illustratore e poster artist internazionale; Thomas Paulen — CEO di VanBerlo; Wang Yuefei — co-fondatore della Shenzhen Graphic Design Association; Ren Renwick — CEO presso l'Associazione degli illustratori; Zhang Zhongyang — Presidente della Shenzhen Illustration Association; e Jeff Kuai — Direttore Generale di Pizza Hut China.

Inoltre, come ospiti speciali, ci saranno anche artisti internazionali, pronti a ispirare i creator che parteciperanno all'iniziativa. Fra gli ospiti: Andrey Kasay dalla Russia, illustratore di cartoni animati stile pop art; Minji Moon, rinomato illustratore e artista della Corea del Sud e Tango, famoso fumettista e illustratore cinese.

Next Design Awards 2021: un Huawei Themes sempre più speciale

Come hai avuto modo di leggere, è proprio intorno allo store Huawei Themes – e agli elementi ospitati – che ruota il Next Design Awards 2021.

Un dettaglio degno di nota anche per gli utenti che, quotidianamente, sfruttano lo store per personalizzare il proprio smartphone nei modi più disparati e mai scontati. A inizio 2021, lo store era disponibile già in più di 170 paesi e contava oltre 120 milioni di utenti attivi mensili: intorno a questo si è sviluppata una community di più di 6000 creator, molti dei quali guadagnano così oltre 1 milione di yuan all'anno.

Dati importanti, ma non c'è da stupirsi. Del resto, il software è semplicissimo da utilizzare perché integrato all'interno della rosa di applicazioni native a bordo dei device Huawei HMS.

Una suite che parte dall'ormai celebre market di app – AppGallery – per arrivare a software dedicati a specifici scopi come Themes, ma non solo. Impossibile non annoverare – fra i principali – Video e Music, dedicati all'intrattenimento in streaming, ma anche Cloud, fondamentale per conservare i propri file ed eseguire backup sicuri. In ultimo, ma certamente non per importanza, c'è il browser Web messo a punto da Huawei e parte della suite HMS: navighi in sicurezza e massima fluidità sin da subito.

L'ecosistema non si limita però certamente a questi elementi, le possibilità per chi sceglie uno smartphone Huawei HMS sono già tantissime e – la cosa interessante – è che si tratta di un potenziale in continua espansione.

