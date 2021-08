Il nuovo monitor MateView di Huawei è disponibile per il pre-ordine nel Regno Unito al prezzo consigliato al pubblico di £ 599.

Huawei MateView: le caratteristiche

Il primo monitor standalone di Huawei, il MateView, sarà disponibile per il pre-ordine nel Regno Unito a partire da oggi. Il prodotto sarà prenotabile fino al 30 agosto, con le vendite che inizieranno il giorno successivo, il 1° settembre.

Il MateView offre alcune funzionalità interessanti. Viene fornito con un pannello 3:2 da 28,2 pollici con una risoluzione di 3840 x 2560 pixel. Il monitor supporta il 98% della gamma di colori DCI-P3 e il 100% della gamma sRGB. Inoltre, è dotato delle certificazioni VESA DisplayHDR 400, della certificazione TUV Rheinland Low Blue Light e della funzionalità Flicker Free. Offre anche un rapporto schermo-corpo del 94%.

È dotato di un'ampia gamma di opzioni di connettività. Per cominciare, ha 2 porte USB-C, 2 porte USB-A, una porta HDMI, una Mini DisplayPort e un jack per cuffie da 3,5 mm. Consente inoltre agli utenti di connettere in modalità wireless il proprio telefono cellulare, notebook e tablet. Volendo, le persone possono anche collegare mouse e tastiere per controllare i propri notebook e smartphone collegati. Tutto ciò servirà per offrire agli utenti la flessibilità totale per passare senza problemi da un dispositivo all'altro.

Il monitor è dotato di due altoparlanti frontali ad alta potenza incorporati nello stand. Ha anche due microfoni integrati con algoritmi di riduzione del rumore al seguito.

MateView viene fornito con l'esperienza di controllo dell'interfaccia utente proprietaria di Huawei soprannominata Smart Bar.

Il monitor sarà venduto al dettaglio per £ 599,99 nel Regno Unito attraverso il negozio online della compagnia. I clienti che preordinano il monitor riceveranno un prodotto Huawei gratuito nell'ambito dell'offerta del pacchetto di pre-order.

Si può avere la Sound X Speaker, gli auricolari wireless Huawei FreeBuds Studio o il MatePad 10.4. La società offre anche la consegna gratuita e opzioni di pagamento flessibili.

Huawei

Elettronica