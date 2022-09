HUAWEI MatePad T 10s, super prezzo REGALO per il tablet economico

Sembra quasi uno scherzo ma è tutto vero: il tablet super economico Huawei MatePad T 10s è in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre con il 40% di sconto. Ad appena 167€ hai la possibilità di stringere tra le mani un device che saprà certamente soddisfare tutte le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista, anche se costa così poco.

Realizzato con materiali di buon livello, il device di Huawei è perfetto per navigare in rete, guardare video, giocare, chattare con i tuoi amici, ascoltare musica e tanto altro.

Il validissimo tablet economico Huawei MatePad T 10s crolla del 40% su Amazon

Frontalmente è presente un bel display da 10.1 pollici ad alta risoluzione con un buona calibrazione dei colori che ti permette di guardare foto e video senza compromessi, mentre sotto il cofano è presente un processore octa core in grado di avviare in un istante tutte le applicazioni di cui hai bisogno senza mai un lag o un impuntamento. Inoltre, il tablet di Huawei è uno dei pochi in questa fascia di prezzo ad essere munito di ben quattro speaker stereo per ascoltare tutta la musica ad alta qualità.

Ora che hai scoperto questa incredibile offerta di Amazon è quasi impossibile non mettere subito nel carrello il device di Huawei. Oltre ad essere estremamente economico grazie allo sconto del 40%, se lo acquisti adesso ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.