Sei in cerca di un tablet da utilizzare per la DaD o per lo smart working? Huawei MatePad è in offerta su Amazon a soli 249,90€. Il ribasso del 24% corrisponde a uno sconto esclusivo di 80,00€ che rende l’acquisto più conveniente. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Huawei MatePad: perché scegliere questo tablet

Il design semplice e lineare conferisce a Huawei MediaPad l’aspetto di un tablet elegante. Nella colorazione Midnight Grey acquista subito un tocco in più che non lo fa passare inosservato.

Il display montato è un FullView da 10.4 pollici che garantisce un’esperienza visiva immersiva e ampia. L’utilizzo del tablet, infatti, è adatto alla visione di contenuti in streaming e non solo.

Il processore Huawei Kirin 810 a 7 nm viene abbinato a ben 4 GB di RAM e 64 GB di memoria al fine di assicurare un utilizzo fluido e dinamico all’utente. La memoria, inoltre, può essere espanda mediante MicroSD.

Di successo è la possibilità di poter utilizzare la M Pencil che offre un’esperienza di scrittura come su carta. Abbinando il tablet a questo accessorio, infatti, è possibile utilizzarlo come se fosse un taccuino su cui svolgere compiti e molto altro ancora.

Trattandosi di un ottimo dispositivo idoneo anche al telelavoro e alla didattica a distanza, esso è dotato di un comparto fotografico con lente posteriore e anteriore da 8 megapixel.

La batteria è di 7250 mAh e assicura un’autonomia giornaliera (12 ore di riproduzione video).

Questo dispositivo, infine, utilizza i Huawei Mobile Services e dunque non sono presenti le app Google.

Puoi acquistare Huawei MatePad da 10.4 pollici su Amazon a soli 249,90€. Acquistalo oggi e ricevilo entro 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. Le spedizioni sono gratuite anche sul primo ordine. Il tablet, in conclusione, è idoneo al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis.

