Huawei MatePad 11 con a bordo il chip Snapdragon 865 di Qualcomm è appena stato annunciato ufficialmente in Cina. Il nuovo tablet è menzionato brevemente durante l'evento di lancio dell'azienda il mese scorso e ora è diventato ufficiale. Il device che esegue HarmonyOS 2 è stato presentato oggi in Cina e, proprio come il MatePad Pro 10.8, anch'esso è dotato di un processore Snapdragon.

MatePad 11 di Huawei è perfetto per lo studio

L'azienda cinese ha dotato il tablet di un display LCD da 10,95 pollici con una risoluzione di 2560 x 1600 e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il display ha cornici di dimensioni moderate di uguale spessore su tutti i lati. La fotocamera frontale da 8 MP è posizionata su una delle cornici.

C'è un processore Snapdragon 865 che alimenta il tablet ed è abbinato a 6 GB di RAM. Gli acquirenti interessati potranno ritirarlo nelle varianti di archiviazione da 64 GB, 128 GB o 256 GB. È presente uno slot per schede MicroSD che consente agli utenti di aggiungere fino a 1 TB di spazio di archiviazione aggiuntivo. Siamo sorpresi che la compagnia cinese abbia aggiunto il supporto per una scheda MicroSD invece della sua scheda di memoria nano proprietaria.

Huawei MatePad 11 ha una fotocamera posteriore da 13 MP con apertura f/1.8. C'è un flash LED e la fotocamera può scattare foto time-lapse. Ci sono quattro microfoni sul dispositivo e quattro altoparlanti Harman Kardon. Quindi non solo si ottiene un'ottima esperienza durante la visione di un film, ma i microfoni con cancellazione del rumore elimineranno anche il rumore di fondo come il suono della digitazione, i clic del mouse o qualcuno che cammina durante una chiamata.

Il tablet funziona con la M-Pencil di seconda generazione e dispone anche di una tastiera magnetica opzionale che consente di utilizzarlo come un piccolo computer notebook. Questi due accessori fanno tutta la differenza del mondo.

Gli utenti potranno utilizzare due istanze della stessa app affiancate. Il MatePad 11 può anche connettersi a un computer compatibile e fungere da tavoletta grafica digitale.

Altre caratteristiche del tablet sono: il Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e OTG con supporto per la ricarica inversa. C'è una batteria da 7250 mAh sotto il cofano con supporto per la ricarica rapida da 22,5 W.

