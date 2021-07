Nokia ha appena smentito tutte le voci sull'ipotetica adozione di HarmonyOS per i suoi device, affermando che è totalmente impegnata sul versante Android.

Nokia continuerà ad utilizzare Android, come sempre

All'inizio della giornata di ieri 1 luglio 2021, HMD Global ha rilasciato una risposta alle recenti voci emerse, secondo le quali avrebbe iniziato a supportare il software di Huawei per i suoi prossimi smartphone. Si vociferava infatti, dell'arrivo di un Nokia X60 con HarmonyOS 2.0 sotto la scocca. La società ha ora ufficialmente negato questa affermazione.

Secondo il rapporto di ThePaper, si diceva che il produttore di smartphone stesse lavorando su un nuovo smartphone, vale a dire il Nokia X60. A tal proposito, erano emerse delle indiscrezioni secondo le quali la società avrebbe supportato il sistema operativo proprietario del gigante tecnologico cinese. Anche se ora il marchio finlandese ha smentito questo rumor e ha affermato che l'azienda si impegna a offrire un'esperienza Android ai propri clienti.

La compagnia ha aggiunto che “il nostro impegno a fornire la migliore esperienza Android rimane incrollabile“. Questa notizia arriva da alcuni media che inizialmente avevano affermato che l'azienda avrebbe lanciato la sua nuova serie di smartphone X60 nella seconda metà di quest'anno. La formazione dovrebbe includere due nuovi telefoni, che apparentemente avrebbero presentato al loro interno il firmware HarmonyOS di Huawei. Ma ora, questa voce è stata chiaramente smentita e possiamo aspettarci che i futuri device del brand saranno dotati dell'ultimo sistema operativo Android, as usual.

Per chi non lo sapesse, la gamma X60 potrebbe essere l'ammiraglia dell'azienda per il 2021 e dovrebbe presentare un display con bordo curvo insieme a un'enorme batteria da 6.000 mAh. I due telefoni dovrebbero anche ospitare uno snapper principale da 200 megapixel e altre funzionalità di fascia alta. Ma sfortunatamente, al momento non sono note molte informazioni su questa gamma di prodotti. Quindi restate connessi con noi per ulteriori aggiornamenti in merito.

Nokia

Smartphone