Huawei MatePad 11 è una bomba di tablet con penna inclusa (-100€)

Il tablet firmato Huawei, il MatePad 11, è un vero spettacolo. Arriva con la sua penna digitale quindi lo utilizzi fin da subito come vuoi, ma le sorprese non finiscono mai visto che puoi rinnovare l'esperienza quando vuoi. Cosa intendo? Te lo svelo tra due secondi, prima ti devo dire è in offerta su Amazon a soli 399,90€. Praticamente se lo acquisti risparmi ben 100 euro istantaneamente.

Lo paghi con rate se vuoi e lo ricevi a casa in appena qualche giorno.

Huawei MatePad 11: uno spettacolo di dispositivo

Perfetto per ogni tua esigenza, il Huawei MatePad 11 è il dispositivo che stavi cercando. Non acquistare il solito tablet che dopo qualche mese inizia già a rallentare, ma fai un ottimo investimento e opta per questo gioiellino che vanta al suo interno solo il meglio. Disponibile in colorazione Matte Grey ha un'estetica pazzesca e moderna che non ha nulla da invidiare a più famosi modelli.

Ti mette a disposizione un ampio display da 11 pollici su cui guardi contenuti, scorri tra le applicazioni, apri documenti, li modifichi e tutto il resto. Grazie alla M Pencil ci disegni sopra come se fosse un quaderno. In più la risoluzione è elevata e puoi fare affidamento su un refresh rate da 120Hz, mica male.

Il processore è firmato Qualcomm e viene abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria, due caratteristiche che non sono per nulla scontate su oggetti del genere. In questo modo puoi utilizzarlo in modalità multi finestra e optare per funzioni avanzate senza timori.

Ti faccio sapere che se vuoi lo puoi abbinare alla sua apposita tastiera, così ci digiti sopra come se fosse un vero e proprio laptop e te lo porti a lavoro e a scuola con facilità.

Acquista subito il tuo Huawei MatePad 11 su Amazon a soli 399,90€. Lo puoi pagare con finanziamento, in un'unica soluzione o con le cinque rate offerte da Amazon. Le spedizioni sono veloci e gratuite.