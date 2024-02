HUAWEI MatePad da 11,5 pollici al PREZZO più BASSO di SEMPRE (Amazon)

Vuoi un tablet che garantisca ottime prestazioni senza dover vendere un rene? Allora dai un’occhiata a questa super promozione che trovi su Amazon. Se fai presto puoi aggiungere al tuo carrello HUAWEI MatePad da 11,5 pollici a soli 269 euro, invece che 307,34 euro.

Siamo quindi di fronte a uno sconto del 12% che ti fa risparmiare 38 euro sul totale. Essendo un minimo storico devi fare i fretta perché andrà a ruba e le unità disponibili sono poche. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

HUAWEI MatePad da 11,5 pollici: super potente a prezzo Hot

Questo è un tablet dalle ottime prestazioni, grazie al potente chip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 con scheda grafica Adreno 644 e ben 6 GB di RAM. Monta il sistema operativo HarmonyOS 3.1 che risulta fluido e intuitivo. E come spazio di archiviazione troviamo 128 GB.

Ha un bellissimo display FullView da 11,5 pollici con refresh rate a 120 Hz e pannello IPS per una visione ottimale da qualsiasi angolazione. Pesa solo 499 grammi e ha uno spessore di appena 6,85 mm, risultando così estremamente maneggevole. È dotato di una fotocamera posteriore da 13 MP, una frontale da 8 MP e una batteria da 7.700 mAh che si ricarica in un lampo.

Non c’è davvero tempo da perdere, l’offerta è troppo allettante per durare ancora tento. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo HUAWEI MatePad da 11,5 pollici a soli 269 euro, invece che 307,34 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.