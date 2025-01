HUAWEI MateBook X Pro con Intel Ultra 7 e 32GB di RAM: 300 euro di sconto

Il HUAWEI MateBook X Pro è un laptop di fascia alta progettato per offrire prestazioni eccezionali e un design raffinato. Attualmente, è disponibile sul sito ufficiale di HUAWEI a un prezzo scontato di 1.999€, rispetto al prezzo di listino di 2.199€, offrendo un risparmio di 200€. Inoltre, in occasione della HUAWEI WEEK, inserendo il codice promozionale AHW25 al momento dell’acquisto, è possibile ottenere un ulteriore sconto del 5%, riducendo il prezzo finale a circa 1.899€.

Caratteristiche principali del HUAWEI MateBook X Pro

Il MateBook X Pro è equipaggiato con un processore Intel Core Ultra 7, supportato da 32 GB di RAM e un SSD da 1 TB, garantendo prestazioni elevate per le attività più esigenti. Il laptop presenta un design sottile e leggero, con un peso di soli 980 grammi, facilitando la portabilità senza compromettere la potenza.

Il display OLED Real Colour da 14,2 pollici offre una risoluzione 3.1K (3120 x 2080), con un rapporto schermo-corpo del 93% e una luminosità fino a 1.000 nit, assicurando immagini vivide e dettagliate. La tecnologia HUAWEI X-True™ Display e il rivestimento antiriflesso migliorano ulteriormente l’esperienza visiva, riducendo le riflessioni fino al 70%. Il sistema di dissipazione del calore HUAWEI Shark Fin, supportato da ventole booster e una configurazione di ventilazione dell’aria 3D, mantiene il dispositivo fresco e silenzioso anche sotto carichi di lavoro intensi.

La batteria da 70 Wh offre un’autonomia prolungata, mentre la ricarica rapida da 90 W consente di ottenere fino a 2 ore di utilizzo con soli 10 minuti di ricarica.

Non perdere l’opportunità di acquistare il HUAWEI MateBook X Pro a un prezzo scontato durante la HUAWEI WEEK. Visita il sito ufficiale di HUAWEI per approfittare di questa promozione esclusiva e inserisci il codice promozionale AHW25 al momento dell’acquisto per ottenere un ulteriore sconto del 5%. Approfitta di questa occasione per dotarti di un laptop all’avanguardia, ideale per soddisfare le tue esigenze professionali e personali.