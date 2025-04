HUAWEI MateBook D16 e Pura 70 Pro sono le offerte TOP di oggi

In occasione della Pasqua, Huawei ha lanciato una nuova campagna promozionale ricca di sconti interessanti, direttamente sul loro shop ufficiale. In questo articolo vi proponiamo due di quelle che reputiamo le più interessanti offerte disponibili oggi. Si tratta di un notebook di fascia media, precisamente il MateBook D16, e lo smartphone Huawei Pura 70 Pro. Trovate tutte le info più dettagliate qui sotto.

HUAWEI MATEBOOK D16 2024

Iniziamo dal Huawei MateBook D16, un notebook dall’eccellente rapporto tra qualità e prezzo di vendita, oggi proposto a soli 551 euro (prezzo di listino 899 euro), grazie al codice sconto ABLSV8 da inserire durante le fasi d’acquisto.

La scheda tecnica del vanta un processore Intel Core i5-12450H di 12° generazione con 16GB di memoria RAM e ben 512GB di spazio SSD NVMe. A completare la configurazione troviamo poi un display IPS da 16 pollici in formato 16:10 e risoluzione di 1920×1200 pixel, e una batteria da 56Wh che può essere ricaricata dall’adattatore di alimentazione da 65W con porta USB-C fornito in dotazione. Non mancano, inoltre, la tastiera full-size retro illuminata e una webcam con risoluzione HD che puoi utilizzare per tempo libero o videochiamate.

HUAWEI PURA 70 PRO

Ora passiamo al Huawei Pura 70 Pro, uno smartphone di fascia alta che si distingue per un design elegante e delle specifiche tecniche di tutto rispetto. Il prezzo? 735 euro con cover in regalo sfruttando il codice sconto ABLSV8. Sappiate che il prezzo originale era pari a 1199 euro, quindi ci troviamo di fronte ad un ottimo calo di prezzo.

Il dispositivo monta un display LTPO OLED da 6,8 pollici con risoluzione di 2844×1260 pixel, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e luminosità di picco fino a 2500 nit, protetto dal vetro Kunlun Glass 2.

Sotto la scocca, troviamo il processore Kirin 9010 affiancato da 12 GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione dati. Il comparto fotografico posteriore include una fotocamera principale da 50 MP con apertura variabile f/1.4-4.0, un teleobiettivo da 48 MP con zoom ottico 3.5x e una ultra-grandangolare da 12,5 MP. La fotocamera frontale è da 13 MP.

La batteria da 5050 mAh supporta la ricarica rapida cablata a 100W, wireless a 80W e pure la ricarica inversa. Il dispositivo è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione IP68. Il sistema operativo è HarmonyOS 4.2, privo dei servizi di Google preinstallati. Di seguito il banner per acquistarlo.

Queste sono soltanto due delle tante offerte disponibili sul sito Huawei. Per scoprire anche il resto degli sconti vi basterà cliccare qui.

In collaborazione con Huawei.