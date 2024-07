HUAWEI Matebook D16 2024 a prezzo MAI VISTO: questo coupon è la svolta

Continuano le offerte HUAWEI e oggi il protagonista è uno dei laptop di ultima generazione, in particolare il modello Matebook D16. La promo riguarda un codice sconto esclusivo, che è possibile riscattare sul sito ufficiale del produttore, acquistando questo specifico modello. Il coupon da inserire per lo sconto del 12% è ABMWAVE12, che porta il dispositivo al prezzo più basto mai visto online.

Il prezzo del portatile passa da 999,90€ a soli 659€, una cifra che rende questo dispositivo un acquisto estremamente valido e conveniente.

Design moderno, schermo 16″ e Intel di 13a generazione

Il HUAWEI Matebook D16 è la versione con il display più ampio della serie, un pannello 16 pollici adatto a chi necessità di maggior spazio sol desktop per lavorare in multitasking. Ad aiutare nei lavori più esigenti, c’è il potente processore Intel i5 di tredicesima generazione, affiancato da 16GB di RAM e ben 1TB di spazio di archiviazione su disco SSD.

La parte grafica è supportata dalla GPU integrata Intel UHD Graphics, sufficiente per le attività di tutti i giorni e per elaborazioni grafiche non troppo complesse.

Il HUAWEI MateBook D 16 2024 è un laptop potente ed elegante, dotato di un display IPS da 16 pollici con una risoluzione di 1920 x 1200 pixel e un rapporto di aspetto 16:10. Questo dispositivo offre un’esperienza visiva eccezionale grazie al suo schermo con il 90% di rapporto schermo-corpo e una luminosità massima di 300 nit.

Inoltre, è dotato di una tastiera retroilluminata, un touchpad ampio e vari porti, tra cui USB-C, USB 3.2 Gen1, HDMI e un jack audio da 3.5 mm. La batteria da garantisce un’autonomia duratura, mentre le funzionalità di connettività includono Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1​.

Non manca una webcam HD 720p, perfeta per videocall e in grado di offrire una qualità di immagine più che adeguata ad un ambito professionale. La tastiera full-size offre il massimo comfort di scrittura e la corsa breve dei tasti la rendono adatta anche a lunghe sessioni di scrittura.

HUAWEI Matebook D16 non è solo dotato di un ottimo hardware, ma anche di un comparto software di ultima generazione. Windows 11 Home è infatti preinstallato e aggiornato all’ultima release, per garantire tutte le funzioni inegrate nel sistema operativo di Microsoft.

Offerta imperdibile con COUPON

Come detto in apertura, il nuovo HUAWEI Matebook D16 è protagonista di un’offerta eccellente sullo store ufficiale del brand. Accedendo a questo link e inserendo, al momento del check-out, il codice coupon ABMWAVE12, si ha diritto ad uno sconto del 12% e il prezzo finale scende a 659€, la cifra più bassa mai vista per questo modello. Lo sconto si va a sommare alla promozione già applicata, dando vita ad un risparmio effettivo di oltre 340 euro.