Le specifiche tecniche di un laptop da paura: Huawei MateBook D15

Huawei MateBook D15 si presenta con un design curato e apprezzabile esteticamente. Disponibile in colorazione Silver cattura subito lo sguardo non passando inosservato.

Il display montato è un 15,6 pollici Full View con risoluzione 1080p Full HD per un'esperienza visiva sopra i limiti. La fruizione di contenuti in streaming è infatti superba, ma l'ampiezza si può apprezzare anche nell'utilizzo comunque del computer.

Al suo interno, il cuore tecnologico è composto da un Intel Core i3 10110U che viene abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione su SSD. Tali caratteristiche consentono alla macchina di essere sempre dinamica. La scheda grafica, invece è una UHD Graphics 620.

Lati caratteristici del computer sono la struttura leggera, l'alimentatore che è di tipo USB-C da 65 W e la presenza di un lettore di impronte digitali che rende l'utilizzo ancora più sicuro.

Di rilievo anche la tastiera che ha ovviamente un layout italiano QWERTY e vanta un sistema di retroilluminazione così da rendere la digitazione agevole anche in ambienti poco illuminati.

Huawei MateBook D15 è acquistabile su Amazon ad appena 529,00€ in colorazione Silver. Acquistandolo oggi può essere ricevuto gratuitamente dai clienti Prime in pochi giorni. Le spedizioni sono gratuite anche per i clienti standard ma le consegne sono operate in qualche giorno in più.

In conclusione, il dispositivo può essere acquistato in un'unica soluzione o rateizzando l'importo mediante il programma CreditLine di Confidis sempre su Amazon.

