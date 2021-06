Huawei MateBook D15 è in offerta su Amazon a soli 799,00€. Il ribasso dell'11% rende il prezzo di listino più conveniente grazie a uno sconto effettivo di 100,00€. Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio nazionale.

Un laptop, una fantasia: Huawei MateBook D15

Acquistare un laptop non è semplice, ma davanti a Huawei MateBook D15 i dubbi sono ben pochi. Semplice, lineare ed elegante, questo dispositivo è ambito da molti e oggi può essere tuo grazie a uno sconto niente male.

Disponibile in colorazione Mystic Slver, il laptop si presenta moderno grazie al suo display FullView da 15,6 pollici. Questo è impreziosito dalla tecnologia antiriflesso che consente una visione sempre ottimizzata, inoltre le cornici sono così sottili da non essere notate e amplificare l'esperienza finale.

Il processore Intel Core i5 di undicesima generazione rende le prestazioni fulminee grazie anche ai 16 GB di RAM e ai 512 GB di memoria di archiviazione su SSD. Ogni attività può esser svolta senza ritardi e senza che il sistema si blocchi. Sotto questo punto di vista è degno di nota il sistema di dissipazione del calore che migliora le prestazione del 24% evitando che le componenti di scaldino e la ventola faccia troppo rumore.

La tastiera ha un layout QWERTY italiano, presenta tutti i tasti di cui si ha bisogno, consente una digitazione e possiede anche una modalità performance. Attivandola le attività di gaming o di editing, ad esempio, diventano più semplici.

Tra le altre features non può non essere citato il bottone di accensione che integra al suo interno un lettore d'impronte digitali. In questo modo la privacy e la sicurezza sono sempre garantite.

Huawei MateBook D15 è disponibile all'acquisto su Amazon a soli 799,00€. Acquistalo oggi e ricevilo a casa in meno di 48 ore se sei un membro Prime. In alternativa le spedizioni sono gratuite ma standard. Il lapttop è anche idoneo al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis.

