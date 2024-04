HUAWEI MateBook D 16: sconto IMPERDIBILE del 28%

Sottile, potente e ad un prezzo incredibile; il laptop HUAWEI MateBook D 16 è il compagno perfetto per coloro che cercano un equilibrio tra prestazioni eccezionali e portabilità senza sacrifici. Con uno schermo da 16 pollici in un corpo leggero come uno da 15 pollici, questo dispositivo è ideale per chiunque abbia bisogno di lavorare in movimento. Inoltre oggi, con un super sconto del 28% su Amazon, puoi acquistarlo al prezzo speciale di soli 649,00 euro, anziché 899,00 euro.

HUAWEI MateBook D 16: le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente

Il cuore pulsante di questo laptop è il processore Intel Core i5, che offre prestazioni di alto livello per tutte le tue esigenze di calcolo. Dal multitasking senza sforzo alla gestione di compiti intensivi, il MateBook D 16 non ti deluderà mai.

Ma ciò che davvero distingue questo laptop è la sua tastiera numerica agile. Non solo ti consente di inserire numeri con una sola mano, ma aumenta anche l’efficienza sul lavoro quando si tratta di redigere documenti o inserire dati. Inoltre, con una serie di tasti intelligenti, questo laptop diventa il tuo assistente personale per l’ufficio digitale.

La connettività è un’altra area in cui il MateBook D 16 si distingue. Grazie all’antenna HUAWEI Metaline, questo laptop offre una connettività Wi-Fi a lungo raggio che supera qualsiasi ostacolo. Con una velocità di download dei file aumentata del 51%, rimanere connessi non è mai stato così facile, ovunque tu sia.

Quando si tratta di autonomia della batteria, il MateBook D 16 non delude. Con la tecnologia SuperCharge da 65 W e una batteria ad alta capacità, puoi essere sicuro che il tuo laptop sarà sempre pronto quando ne avrai bisogno.

Inoltre, grazie alla funzionalità Super Device, puoi collegare il tuo laptop ad una vasta gamma di dispositivi in modo semplice e veloce, massimizzando la tua produttività con il minimo sforzo. Non c’è mai stato un momento migliore per acquistare il laptop HUAWEI MateBook D 16, soprattutto considerando l’attuale super sconto del 28% su Amazon. Non perdere ulteriore tempo e fallo tuo al prezzo speciale di soli 649,00 euro, prima che sia troppo tardi.